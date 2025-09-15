Memphis Depay, jogador do Corinthians, está hospedado na Penthouse Suite do hotel Rosewood São Paulo, na Bela Vista. O contrato assinado entre o clube e o atacante holandês em setembro de 2024 estabelece que o clube deve arcar com os custos de moradia do jogador. O acordo prevê que, enquanto Depay não tiver uma casa definitiva, o Timão precisa fornecer acomodações em hotel de padrão internacional que aceite animais de estimação.

continua após a publicidade

➡️ Ídolo do Corinthians saí em defesa de Lyanco em briga com Neymar

Fotos de apartamento no Penthouse Rosewood

Imagens do Penthouse Suite do hotel Rosewood São Paulo (Foto: Divulgação)

O triplex possui aproximadamente 1115 metros quadrados, acomoda até oito pessoas e inclui salas amplas, cozinha equipada, quatro banheiros completos, dois lavabos, quatro camas king sizes e área externa com piscina.

Memphis Depay, do Corinthians, está hospedado na Penthouse Suite do hotel Rosewood São Paulo (Foto: Divulgação)

Os hóspedes da cobertura têm direito a serviço de mordomo 24 horas, refeições all-inclusive e acesso a uma área exclusiva no SPA do hotel. A diária na Penthouse custa 50 mil dólares, equivalente a R$ 266 mil na cotação atual, segundo apuração da Itatiaia.

continua após a publicidade

O Rosewood São Paulo está localizado a 400 metros da Avenida Paulista, na Zona Central da capital. O estabelecimento ocupa parte do antigo prédio da Maternidade Condessa Filomena Matarazzo e também a Torre Mata-Atlântica. Inaugurado em janeiro de 2022, é considerado o 27º melhor hotel do mundo segundo o ranking The World's 50 Best Hotels, sendo o único brasileiro na lista.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Memphis tem contrato a regalias com Corinthians

O contrato de Depay com o Corinthians inclui diversos outros benefícios além da moradia. Entre eles estão uma residência mobiliada em condomínio fechado, apartamento para seu assessor, segurança particular 24 horas, dois veículos blindados com motoristas e 24 passagens aéreas executivas entre Brasil e Europa.

continua após a publicidade

O acordo também prevê um cozinheiro particular, seguro-saúde premium, camarote na Neo Química Arena, jato particular para trajetos Europa-Brasil e três passagens em classe executiva para consultores ou advogados.

Em julho deste ano, quando o primeiro ano de contrato chegou à metade, havia cerca de R$ 11 milhões pendentes a serem repassados pelo Corinthians ao atacante. Esta não é a primeira vez que o jogador compartilha imagens de sua residência luxuosa, tendo publicado em abril um registro nadando na piscina exclusiva.

O local também serviu como cenário para o clipe da música "São Paulo Freestyle", lançada pelo atacante em junho. Até o momento, não há confirmação oficial se o Corinthians está efetivamente arcando com os custos da hospedagem de Memphis no Rosewood.

O atacante completou seu primeiro ano como jogador do Corinthians na última terça-feira (9). Em sua passagem pelo clube, Depay acumula 52 jogos, com 15 gols marcados e 14 assistências distribuídas, além da conquista do Campeonato Paulista 2025.

