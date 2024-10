Jornalista posta emojis de macaco ao compartilhar vídeo sobre Vini Jr

O post do jornalista espanhol Jose Alvarez Haya com emojis de macaco ao compartilhar vídeo sobre Vini Jr (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 19:36 • Rio de Janeiro

Após perder a Bola de Ouro, Vini Jr foi vítima de racismo. O jornalista espanhol Jose Alvarez Haya postou no X (antigo Twitter) seis emojis de um macaco com os olhos tampados, ao compartilhar um vídeo sobre o atacante do Real Madrid.

➡️ Quais brasileiros já ganharam a Bola de Ouro?

➡️ Quem é Rodri, vencedor da Bola de Ouro?

Vini Jr vítima de racismo na imprensa espanhola (Foto: Reprodução)

No programa de sábado foi comentada a discussão de Gavi e Vini Jr, na goleada do Barcelona por 4 a 0 em cima do Real Madrid. Além disso, foi identificado no vídeo que o brasileiro Jr falou "Amanhã vou ganhar a Bola de Ouro" ao rival que o provocou mostrando quatro dedos, se referindo a vitória por quatro gols.

Quem deu essa informação foi o próprio jornalista espanhol, que posteriormente compartilhou o trecho do vídeo com os emojis de macaco.

Essa não é a primeira vez que um participante do programa de TV 'El Chiringuito' que utiliza o macaco como referência para o brasileiro. Em 2022, o empresário Pedro Bravo declarou ao vivo:

"Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui (na Espanha) o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice", completou.

Após a péssima repercussão, tanto o programa quanto o empresário pediram desculpas, mas negaram que a expressão era racista na Espanha.