Torcedores do Botafogo detonam titular na estreia do Carioca: ‘Constrangedor’

Titular na estreia do Campeonato Carioca pelo Botafogo, Carlos Alberto não foi perdoado pelos torcedores. O atacante criou uma grande chance, mas parou em boa defesa do goleiro Dida, do Maricá.

Nas redes sociais, o atleta foi um dos maiores alvos de reclamação durante a derrota parcial do Alvinegro no primeiro tempo para o estreante do estadual. Os fãs esperavam mais do jogador que retornou de empréstimo após uma passagem pelo Molenbeek, da Bélgica.

