Cariocão: especialista aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Maricá

O primeiro jogo do Cariocão de 2025 já contou com uma polêmica neste sábado (11), entre Botafogo e Maricá, no Nilton Santos. Bruno Mota Correia expulsou o zagueiro Mizael, da equipe visitante, por uma falta na entrada da área. O especialista de arbitragem Paulo Caravina, criador de conteúdo do Lance!, criticou a decisão.

- Expulsão do zagueiro do Maricá! Agarrar, empurrar e puxar tem que causar impacto claro para ser considerado falta. O zagueiro sempre coloca o braço no atacante para atrapalhar a corrida, minha opinião, não foi falta. Errou a arbitragem a favor do Botafogo - analisou Caravina nas redes sociais.

Antes da expulsão, o Maricá havia aberto o placar com Denílson, logo aos três minutos. É a primeira vez da equipe, fundada em 2017, na primeira divisão do Campeonato Carioca. O Botafogo, por sua vez, vai em busca de um título que não conquista desde 2018.