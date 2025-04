Em entrevista ao podcast 'boppismo', o jornalista Bruno Formiga, da TNT Sports, deveria responder se alguns nomes de grandes jogadores do futebol mundial eram craques ou gênios. De forma surpreendente, o comentarista colocou Ganso, meia do Fluminense, no mesmo patamar de Lionel Messi, eleito oito vezes o melhor jogador do mundo e acima de Cristiano Ronaldo, que deteve o status por cinco temporadas.

Confira as respostas dadas por Bruno Formiga:

Kaká: Craque

Djalminha: Gênio

Ganso: Gênio

D'Alessandro: Craque

Arrascaeta: Craque

Petkovic: Craque

Neymar: Gênio

Messi: Gênio

Cristiano Ronaldo: Craque

Messi em 2025

Na última Data Fifa, Lionel Messi não defendeu a Argentina nos jogo contra Uruguai e Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo por conta de uma pequena lesão muscular. No entanto, o argentino já voltou a atuar na MLS pelo Inter Miami e vem sendo peça decisiva da equipe comandada por Javier Mascherano.

Com 37 anos, o argentino, dono de oito Bolas de Ouro, já disputou 16 partidas neste ano, marcou 10 gols e colaborou com quatro assistências.

Cristiano Ronaldo em 2025

Com 40 anos, o ídolo de Portugal, é dono de cinco Bolas de Ouro. O camisa 7 do Al-Nassr já disputou 38 partidas neste ano, marcou 33 gols e colaborou com quatro assistências.