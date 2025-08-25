menu hamburguer
Jornalista cobra críticos de Filipe Luís no Flamengo: 'Estagiário?'

Flamengo aplicou a maior goleada dos pontos corridos, nesta segunda-feira (25)

Filipe Luís Flamengo Internacional
imagem cameraFilipe Luís vive grande fase no comando do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
23:45
Em noite inspirada dos atacantes rubro-negros, o Flamengo atropelou o Vitória e aplicou a maior goleada da era dos pontos corridos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória por 8 a 0 rendeu diversos elogios a equipe comandada por Filipe Luís nas redes sociais.

Com destaques para Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino, o Flamengo não mediu esforços e goleou o Vitória, que segue na zona de rebaixamento. Apesar do poder ofensivo da equipe, um nome bastante festejado após a vitória rubro-negra, foi do técnico Filipe Luís.

Após a partida, o jornalista Fernando Campos, questionou onde estão os torcedores que chamavam o treinador de estagiário. Apesar da carreira recente como treinador, vem superando as expectativas e chama a atenção de clubes de todo o mundo. Confira.

Na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo chegou aos 46 pontos, quatro a mais que o vice-líder, Palmeiras. Os comandados de Filipe Luís voltam a campo contra o Grêmio, no próximo domingo (31), às 16h, no Maracanã.  

Pedro atinge marca de 100 gols no Maracanã

✍️ Texto: Maurício Luz

Pedro chegou a 100 gols no Maracanã ao balançar a rede pelo Flamengo diante do Vitória nesta segunda-feira (25), em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O camisa 9 fez o segundo do Mais Querido no duelo logo aos três minutos.

Em toda a história do estádio Jornalista Mário filho, Pedro se tornou, também nesta segunda-feira (25), o oitavo maior goleador, igualando Quarentinha, ídolo e maior artilheiro da história do Botafogo. Confira a lista abaixo, considerando apenas gols oficiais.

RJ - RIO DE JANEIRO - 25/08/2025 - BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X VITORIA - Pedro jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Vitoria no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF
Pedro comemora um dos gols durante partida contra o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

