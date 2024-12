Gabigol comenta disputa por posição com Pedro no Flamengo e cita Yuri Alberto

De saída do Flamengo, o atacante Gabigol falou sobre a disputa por posição com Pedro no Rubro-Negro. Durante conversa no "Podpah", o camisa 99 elogiou o elenco do time carioca e o antigo companheiro de equipe. O centroavante também citou Yuri Alberto, do Corinthians, que terminou na artilharia do Brasileirão.

- Os melhores jogadores do Brasil estão no Flamengo. Os melhores estão lá. Às vezes, falavam que eu estava chateado por ser banco do Pedro. Eu ia falar o que? O cara fazia 5 gols por jogo - disse Gabigol.

- O Yuri Alberto só passou o Pedro por um gol, e o Pedro está lesionado há muito tempo - emendou o apresentador Igão.

- Com todo respeito ao Yuri Alberto, mas se o Pedro estivesse jogando, ele teria feito 100 gols. Esquece, ele joga muito - completou Gabigol.

Ídolo do Flamengo e multicampeão pelo clube, Gabigol perdeu espaço em 2024 com Tite, enquanto Pedro brilhou até a lesão no joelho. Após a contusão do companheiro de equipe e a chegada de Filipe Luis, o camisa 99 voltou a ter oportunidades e marcou dois gols na final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.