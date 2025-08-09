IA da Rodada: ChatGPT prevê resultados dos jogos do Brasileirão

O Brasileirão chega à última rodada do primeiro turno neste fim de semana, e o Lance! perguntou para o ChatGPT quais serão os resultados dos jogos. Para a inteligência artificial, o líder Flamengo vai bater o Mirassol no Maracanã, enquanto o vice-líder Cruzeiro vai ficar no empate com o Santos, no Mineirão.

Além dos líderes, o ChatGPT também palpitou na partida dos clubes da parte de baixo da tabela. Para a IA, o Vasco empatará em casa com o Atlético-MG, enquanto o lanterna Sport acumulará mais uma derrota, contra o Grêmio. Para o último jogo da rodada, a ferramenta projetou vitória do Corinthians contra o Juventude.

Veja as previsões do ChatGPT para a rodada do Brasileirão

Red Bull Bragantino 2 x 2 Internacional

São Paulo 1 x 0 Vitória

Flamengo 3 x 1 Mirassol

Fortaleza 1 x 2 Botafogo

Bahia 2 x 1 Fluminense

Palmeiras 3 x 0 Ceará

Vasco 1 x 1 Atlético-MG

Cruzeiro 2 x 2 Santos

Grêmio 2 x 1 Sport

Juventude 0 x 1 Corinthians

