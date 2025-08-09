IA da Rodada: ChatGPT prevê resultados dos jogos do Brasileirão
Inteligência artificial palpitou nos confrontos da rodada do torneio
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasileirão chega à última rodada do primeiro turno neste fim de semana, e o Lance! perguntou para o ChatGPT quais serão os resultados dos jogos. Para a inteligência artificial, o líder Flamengo vai bater o Mirassol no Maracanã, enquanto o vice-líder Cruzeiro vai ficar no empate com o Santos, no Mineirão.
- Futebol Nacional
CBF altera data de jogo entre Bragantino e Fluminense, pelo Brasileirão
Futebol Nacional07/08/2025
- Vitória
Vitória é um dos poucos times que ainda não venceram como visitante no Brasileirão
Vitória06/08/2025
- Vasco
Vasco tem semelhanças em campanhas do Brasileirão na ‘Era SAF’
Vasco06/08/2025
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Além dos líderes, o ChatGPT também palpitou na partida dos clubes da parte de baixo da tabela. Para a IA, o Vasco empatará em casa com o Atlético-MG, enquanto o lanterna Sport acumulará mais uma derrota, contra o Grêmio. Para o último jogo da rodada, a ferramenta projetou vitória do Corinthians contra o Juventude.
➡️ Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro
Veja as previsões do ChatGPT para a rodada do Brasileirão
Red Bull Bragantino 2 x 2 Internacional
São Paulo 1 x 0 Vitória
Flamengo 3 x 1 Mirassol
Fortaleza 1 x 2 Botafogo
Bahia 2 x 1 Fluminense
Palmeiras 3 x 0 Ceará
Vasco 1 x 1 Atlético-MG
Cruzeiro 2 x 2 Santos
Grêmio 2 x 1 Sport
Juventude 0 x 1 Corinthians
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias