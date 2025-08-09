menu hamburguer
IA da Rodada: ChatGPT prevê resultados dos jogos do Brasileirão

Inteligência artificial palpitou nos confrontos da rodada do torneio

imagem cameraInteligência artificial projetou resultados da rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Arte/L!)
Leonardo Damico
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
06:40
O Brasileirão chega à última rodada do primeiro turno neste fim de semana, e o Lance! perguntou para o ChatGPT quais serão os resultados dos jogos. Para a inteligência artificial, o líder Flamengo vai bater o Mirassol no Maracanã, enquanto o vice-líder Cruzeiro vai ficar no empate com o Santos, no Mineirão.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além dos líderes, o ChatGPT também palpitou na partida dos clubes da parte de baixo da tabela. Para a IA, o Vasco empatará em casa com o Atlético-MG, enquanto o lanterna Sport acumulará mais uma derrota, contra o Grêmio. Para o último jogo da rodada, a ferramenta projetou vitória do Corinthians contra o Juventude.

➡️ Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro

Veja as previsões do ChatGPT para a rodada do Brasileirão

Red Bull Bragantino 2 x 2 Internacional
São Paulo 1 x 0 Vitória
Flamengo 3 x 1 Mirassol
Fortaleza 1 x 2 Botafogo
Bahia 2 x 1 Fluminense
Palmeiras 3 x 0 Ceará
Vasco 1 x 1 Atlético-MG
Cruzeiro 2 x 2 Santos
Grêmio 2 x 1 Sport
Juventude 0 x 1 Corinthians

Flamengo lidera o Brasileirão
Líder do Brasileirão, o Flamengo encara o Mirassol, no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

