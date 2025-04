Jornalista aponta melhor técnico para assumir o Santos

O ciclo do treinador Pedro Caixinha no Santos chegou ao fim. A diretoria do clube paulista anunciou nesta segunda-feira (14) a demissão do técnico. Após a decisão, o jornalista Bruno Formiga, da TNT Sports, apontou os melhores nomes livres no mercado para assumir o cargo no Peixe.

Na lista, o comunicador citou Tite como o nome mais bem cotado para o cargo. Além dele, Formiga também analisou as possíveis chegadas de Jorge Sampaoli e Dorival Júnior. Ambos já colecionam passagem de sucesso pela Vila Belmiro.

- Dorival tá livre no mercado. Compreensível o Santos cogitar. Mas eu iria de Tite sem pensar duas vezes. Sampaoli? Passaria longe. Potencial bomba atômica e elenco sem a intensidade que ele precisa - analisou.

Demissão de Pedro Caixinha

O comandante português foi anunciado em dezembro do ano passado e dirigiu o time em 17 jogos, sendo sete vitórias, três empates e sete derrotas.

O Peixe não vence desde o dia 2 de março, quando bateu o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista por 2 a 0, na Vila Belmiro.

A demissão ocorreu justamente no aniversário de 113 anos do clube, comemorado nesta segunda-feira (14) com diversas ações, como o lançamento do uniforme 2.

Pelo Brasileirão, o Peixe ainda não venceu. Perdeu para o Vasco de 2 a 1 na estreia, empatou diante do Bahia em 2 a 2, em casa, e perdeu do Fluminense por 1 a 0, no Maracanã.

Pedro Caixinha está pressionado no comando do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Próximo compromisso do Santos no Brasileirão

Passada a derrota diante do Fluminense e a demissão do técnico Pedro Caixinha, o Santos voltará a campo pelo Brasileirão na quarta-feira, às 21h30, quando receberá o Atlético-MG, na Vila Belmiro. A partida é válida pela quarta rodada da competição.