Jornalista aponta futuro promissor no Corinthians: ‘Postulante a título’

O jornalista Milton Neves elogiou o atual momento do Corinthians. Após um início conturbado, onde o clube chegou a flertar com o rebaixamento durante algumas rodadas, sob o comando de Ramón Díaz, o Timão deu a volta por cima. Com mais uma vitória, desta vez contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20) por 2 a 1, na Neo Química Arena, o alvinegro alcançou a 9ª colocação do Brasileirão.

Ao analisar a equipe paulista, o comunicador previu um futuro promissor. Para ele, o Corinthians desenvolveu um time competitivo após a chegada do holandês Memphis Depay, que aumentou a qualidade do ataque. Assim, o clube seria um dos postulantes ao título do Brasileirão de 2025.

- Alguém duvida que o Corinthians é um dos favoritos ao Brasileiro de 2025? A chegada do holandês Memphis, que começou em marcha lenta e depois engrenou de vez, foi um elemento importantíssimo, bem como a 'volta' de Yuri Alberto ao seu melhor futebol. Assim, o time de Parque São Jorge, que ainda tem lá seus probleminhas defensivos, hoje é osso duríssimo de roer - iniciou o jornalista.

Milton Neves ainda destacou que o sucesso da equipe não depende do comando de Ramón Díaz. Apesar disso, ele declarou que o técnico deveria continuar a frente da equipe. O argentino, apesar da recuperação na temporada, tem convivido com criticas e o futuro no clube é incerto.

- Seja com Ramón Diaz, que até acho merecer ficar no cargo, ou outro treinador, é impossível hoje olhar para o Timão e não colocá-lo como um dos fortes postulantes ao Brasileirão de 2025.E nessa toada, ainda vai 'beliscar' até uma vaga na Libertadores, algo impensável há algumas semanas - concluiu.

