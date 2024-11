Dirigente admite que Corinthians vai analisar propostas por Yuri Alberto

Yuri Alberto marcou na vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), na Neo Química Arena. O atacante segue em boa fase no clube alvinegro. Foram sete gols nos últimos seis jogos que esteve em campo na competição.

Com o sucesso neste final da temporada, a diretoria do Timão começa a se preparar para o assédio europeu sobre o jogador de 23 anos no final do ano. Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, valorizou o atacante e normalizou o interesse de outras equipes em jogadores do Corinthians.

- O jogador que joga no Corinthians recebe propostas, eu fico feliz por isso, se há procura é porque existe um bom desempenho. O Yuri é um jogador importante para o Corinthians, no Brasil, que já esteve na Seleção Brasileira, então é temos elenco competitivo e as propostas são normais no nosso meio - disse o dirigente na zona mista.

Yuri Alberto marcou na vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Sonho de Yuri Alberto

Apesar de frisar que o desejo da diretoria seja manter o elenco para a próxima temporada, Fabinho Soldado admitiu que o clube está aberto para propostas, desde que elas sejam boas para o Corinthians.

- Nossa intenção é permanecer com todo elenco, é prematuro eu falar agora de chegadas e saídas, espero contar com todos do elenco. É claro que se houver uma proposta importante, o clube precisa também sentar e ouvir - falou o dirigente.

No último domingo (17), Yuri Alberto revelou que possui o sonho de jogar na Europa. O atleta foi sincero e disse que se vier algum convite da Inglaterra, que fosse bom para o clube alvinegro, ouviria a proposta. O atacante possui contrato até o final de 2027.

- Eu tenho um grande sonho de jogar na Europa. Eu fiquei no Zenit (da Rússia) e acabei voltando porque não poderia jogar campeonatos europeus por conta da guerra. Eu tenho um grande sonho, estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que, se vier alguma coisa que beneficie o Corinthians e a mim também, está em aberto. Prioridade é a Inglaterra, gosto bastante - afirmou o atacante ao programa "Apito Final".