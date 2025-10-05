Jornalista aponta drama de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão e crava novo G4

Na disputa pelo título do Brasileirão, o jornalista Milton Neves previu uma rodada dramática para os torcedores do Flamengo e Palmeiras. No "UOL", o apresentador fez palpites da 27ª rodada do Brasileirão e disse que o torneio terá um novo vice-líder.

O Palmeiras enfrenta o São Paulo, neste domingo (05), às 16h (de Brasília) e, segundo o jornalista, o jogo não terá vencedor. Para Milton, os paulistas emparão por 2 a 2.

- O Verdão vai jogar melhor, mas o Tricolor conseguirá segurar o rival! - escreveu Milton Neves.

O Flamengo disputa a rodada com o Bahia, também neste domingo (05), às 18h30 (de Brasília). De acordo com Neves, o Rubro-Negro não vai garantir o resultado ideal. O jornalista disse que os clubes irão empatar por 1 a 1 e que o destaque será do time de Ceni no Brasileirão.

- Assim como contra o Palmeiras, o time de Rogério fará um grande jogo em casa diante de um adversário tão poderoso - opinou.

Se concretizados, os resultados vão agradar o Cruzeiro, que enfrenta o Sport, às 20h30 (de Brasília). Para Milton, a Raposa vai garantir os três pontos contra o Leão e, assim, assumir a vice-liderança do Brasileirão.

Para a partida na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o técnico Filipe Luís não contará com dois jogadores titulares: o zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Alex Sandro. Léo Pereira e Alex Sandro, que estavam pendurados na partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, foram advertidos pelo árbitro e não ficam à disposição do técnico Filipe Luís para o confronto na Arena Fonte Nova.

Os substitutos imediatos são, respectivamente, o zagueiro Danilo e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas.

Por conta da maratona de jogos do Flamengo nas últimas semanas, o técnico Filipe Luís pode promover outras mudanças na equipe titular. Nomes como Varela, Jorginho e Arrascaeta, por exemplo, podem começar no banco. A definição deve acontecer horas antes da partida, já com a delegação em Salvador.

O meio-campista Raphael Veiga, um dos maiores ídolos do Palmeiras na atualidade, pode ganhar sequência na equipe titular pelo segundo jogo seguido, agora contra o São Paulo, em partida marcada para este domingo (5), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 23 ganhou vaga entre os 11 titulares de Abel Ferreira na vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, no meio da semana, no Allianz Parque. Com a lesão de Lucas Evangelista, Andreas Pereira foi para a posição do camisa 30, enquanto Veiga apareceu em sua função de origem. Após a partida, o treinador português elogiou o jogador.

—Falar do Veiga é falar do Palmeiras. Ele sente o Palmeiras dentro dele. E o Veiga é um pouco daquilo que já falei… o futebol brasileiro e a sua dureza. Não é fácil manter o nível que ele tinha. Está aqui comigo há cinco anos, teve três anos e meio extraordinários, como um dos melhores meias —disse Abel.