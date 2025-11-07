Jornalista analisa próximos jogos do Santos no Brasileirão e faz alerta: 'Difícil'

O Santos perdeu para o Palmeiras por 2 a 0, na última quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda entrou na zona de rebaixamento. Diante do cenário, o jornalista Carlos Eduardo Mansur fez um alerta ao Peixe.

Durante o programa "Troca de Passes", do Sportv, o comentarista previu uma reta final de campeonato difícil para o time paulista. De acordo com ele, é difícil ver o Santos somar pontos nas próximas rodadas por conta dos confrontos difícies e do recente desempenho da equipe.

- O Santos não caiu ainda, o Santos não está rebaixado, mas é difícil olhar para os 7 jogos que o Santos tem pela frente e encontrar esses 10 pontos (para chegar a 43 pontos). São jogos contra o Flamengo, no Maracanã, Palmeiras de novo, embora seja na Vila Belmiro, Mirassol, Internacional, fora de casa, Cruzeiro, em casa, e dois jogos em tese mais a tranquilos, contra Sport e Juventude. Não é fácil - disse o jornalista.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos?

Com o apoio da torcida, o Palmeiras controlou os minutos iniciais do clássico contra o Santos, que resistiu às investidas rivais à sua maneira. Entre os protagonistas, os convocados do Verdão para a próxima Data Fifa: Vitor Roque e, principalmente, Flaco López.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, o argentino foi o mais participativo entre os titulares no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Aos poucos, o Santos equilibrou as ações e passou a controlar o meio de campo.

Entre as investidas dos mandantes e os contra-ataques do Peixe, o primeiro tempo se desenrolou sem mudanças no placar, apesar de a equipe comandada por Abel Ferreira ter sido superior, evidenciando o motivo de liderar o Campeonato Brasileiro.

Convocado por Ancelotti para defender o Brasil nos amistosos de novembro, Vitor Roque foi o grande destaque da segunda etapa. O atacante marcou os dois gols do Verdão. Primeiro após belo passe de Flaco López, e o segundo com um toque por cobertura, sem chances para o goleiro Brazão.

Vojvoda tentou recorrer ao banco de reservas para reduzir a desvantagem no placar, mas o Santos seguiu pressionado, sem conseguir levar a bola com perigo ao terço final do campo. Em uma escapada isolada, o Peixe até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento assinalado pela arbitragem.

Da metade para o fim da segunda etapa, o Palmeiras controlou completamente as ações, enquanto Gabriel Brazão evitou uma goleada. Em pelo menos três oportunidades, o goleiro do Santos impediu chances claras do Alviverde, que ouviu sua torcida provocar o rival com gritos de "vai jogar a Série B".

Mesmo fora de casa, o Santos tentou uma pressão final no Allianz Parque, mas o desgaste físico impediu a reação. O Palmeiras terminou o clássico ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão, enquanto o Santos segue na zona de rebaixamento.