Fala de Filipe Luís sobre jogador do Flamengo repercute: 'Plantou Curiosidade'

O Flamengo venceu o clássico contra o Vasco, na última quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Após o triunfo, uma fala de Filipe Luís, treinador do Rubro-Negro, sobre o atacante Michael repercutiu nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo 'deixa pista' que torcedores ligam a chegada de Paquetá

Durante coletiva de imprensa, Filipe Luís declarou que ficou na dúvida de colocar o Michael como volante na partida. A fala aconteceu em uma explicação do técnico sobre a entrada do zagueiro Léo Ortiz, no lugar de Evertton Araújo.

— O Léo (Ortiz) não é volante e comigo não vai jogar nessa posição. Ele é zagueiro, e para mim, um dos melhores do Brasil e do mundo. Hoje, estava na dúvida entre ele e Michael, que treinou muito bem de volante ao longo da semana. Mas como estávamos com um a mais, preferi manter uma estrutura mais sólida e colocá-lo, no que, na verdade, era uma saída com três zagueiros — disse o treinador.

continua após a publicidade

A declaração repercutiu entre os torcedores do Flamengo, que demostraram interesse em ver Michael na função citada pelo técnico. Veja a repercussão abaixo:

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Flamengo x Vasco?

O clássico carioca aconteceu nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Durante o primeiro tempo, o confronto foi marcado por propostas opostas das equipes. De um lado, o Flamengo buscava manter mais a posse de bola, para assim criar chances de gols. Enquanto isso, o Vasco assustava em contra-ataques.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o cenário do jogo mudou completamente quando o volante Cauan Barros foi expulso aos quatro minutos. O atleta foi flagrado pela arbitragem acertando a sola da chuteira na panturrilha de Carrascal em um lance sem bola.

Com um jogador a menos, o Vasco foi dominado pelo Flamengo. A equipe rubro-negra encurralou o rival e o limitou a permanecer no campo defensivo durante a maior parte da etapa complementar.

O domínio foi premiado aos 23 minutos, quando Carrascal aproveitou uma sobra de um cruzamento para finalizar de fora da área. O arremate do jogador foi preciso e parou no canto direito do gol de Léo Jardim, que não teve chances de defesa.

A vitória no clássico dá uma sobrevida ao Flamengo no Campeonato Carioca. A equipe, que somava apenas um ponto na competição, alcançou a marca de quatro pontos, e, assim, subiu da sexta para a terceira colocação do Grupo B.

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável