Fala de Luciano após vitória do São Paulo viraliza: 'Personalidade'

Em meio a crise administrativa, o São Paulo venceu o São Bernardo por 1 a 0, na última quinta-feira (15), no Morumbis, pela segunda rodada do Paulistão. Após o resultado, o atacante Luciano, autor do gol da vitória tricolor, desabafou sobre as recentes especulações envolvendo um mal-estar entre a comissão técnica e jogadores do clube.

O camisa 10 desmentiu qualquer atrito entre ele e o treinador Hernán Crespo. Em uma fala sincera, Luciano expôs incomodo com as especulações e declarou querer ficar no São Paulo. Ele tem contrato com o clube até o fim da atual temporada.

A declaração repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Tricolor declararam apoio ao jogador diante do momento difícil do clube. Veja abaixo:

O que disse Luciano?

— Outro dia vi, nas redes sociais, pessoas falando que o Luciano estava querendo derrubar o treinador. Isso aí é sacanagem comigo. Porque todo ano eles querem fazer isso comigo, para poder trazer a maioria da torcida, que gosta de mim, jogar contra — iniciou o atacante, antes de completar.

— Foi um aviso. Não sou dono de time. Tenho contrato aqui até o final do ano, e espero completá-lo. Só Deus sabe o que vai acontecer. Mas essa vitória foi para o treinador, comissão e todos meus companheiros de grupo — concluiu.

Como foi São Paulo x São Bernardo?

Em um clima político tenso e com público abaixo do esperado, o Tricolor fez seu primeiro jogo do ano no Morumbis. Sob forte chuva, com um sistema tático diferente e enfrentando um gramado mais pesado, o São Paulo começou pressionado pelo São Bernardo. Porém, conseguiu neutralizar as jogadas mais perigosas do adversário.

Perto da metade da primeira etapa, o Tricolor melhorou e aumentou seu volume de jogo. A primeira jogada de perigo saiu em um bom cruzamento de Wendell para o jovem Lucca, mas a bola bateu na trave.

O jogo seguiu equilibrado, mas sem nenhuma oportunidade mais perigosa. O São Paulo era superior e pressionava, mas a defesa do São Bernardo agia com rapidez e eficiência. Neste ritmo, o primeiro tempo terminou sem gols.

O segundo tempo começou mais truncado. Um dos destaques foi o retorno oficial de Calleri, que entrou em campo aos 20 minutos da etapa final. Fora de combate desde abril, após cirurgia no joelho esquerdo, o atacante foi ovacionado pela torcida ao pisar no gramado, no lugar de Lucas Moura.

Além de Calleri, Luciano também entrou em campo. O retorno da dupla deu um ritmo diferente ao São Paulo. O camisa 10 criou a primeira oportunidade mais perigosa da etapa final, após lançamento de Lucca.

E foi dele o gol da vitória. Luciano marcou um golaço, aos 33 minutos do segundo tempo. A jogada começou após uma cobrança de falta de Danielzinho. Arboleda acertou a trave, e o camisa 10 aproveitou o rebote. O Morumbis, tão marcado por protestos nesta quinta-feira, explodiu com o famoso grito: "É Luciano".

O fim do jogo foi marcado por uma polêmica. Ferreira invadiu a área, marcado por Júnior Urso, e caiu. Imediatamente, o árbitro Murilo Tarrega Victor assinalou o pênalti. Porém, ele foi chamado ao VAR e anulou a marcação.

Com o resultado, o São Paulo garantiu sua primeira vitória do ano e sai da zona de rebaixamento do Paulistão. Agora, aguarda as resoluções políticas.

Jogo foi marcado por pressão política da torcida tricolor ( Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)