Raniele e Memphis: entenda os cuidados e o cronograma no Corinthians

O Corinthians atuou com uma equipe alternativa na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada do Paulistão. Dorival Júnior não pôde contar mais uma vez com Memphis e Raniele, que sequer foram relacionados para a partida.

continua após a publicidade

O volante se recupera de um inchaço no tornozelo esquerdo, sofrido ainda na reta final da última temporada. O jogador iniciou o ano no departamento médico, mas avançou, e realizou atividades no gramado.

Memphis também sofre com um problema 'antigo'. O jogador trata um edema ósseo e realiza um reequilíbrio muscular. Dorival Júnior falou sobre o processo de recuperação dos dois atletas, mas evitou cravar uma data para o retorno dos jogadores.

continua após a publicidade

- O Raniele voltou muito em cima, ainda sente resquícios de dores, por isso estamos tendo um cuidado um pouco maior. Memphis faria hoje o primeiro trabalho de campo, ainda é muito cedo, ficou um tempo muito longo parado. O próprio Raniele, que veio nas últimas seis partidas do ano passado com paradas ao longo da semana e apenas indo ao campo nos dias que antecediam as partidas, foi prejudicado por isso, e tínhamos a necessidade de segurá-lo um pouco mais - disse o treinador durante entrevista coletiva em Bragança Paulista.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis Depay ainda não entrou em campo neste ano (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press) <br>

Elenco enxuto

O Corinthians atuou com um time quase todo 'reserva' contra o Bragantino. Nesta temporada, Dorival Júnior perdeu quatro atletas que compunham o elenco de 2025: Romero, Maycon, Angileri e Talles Magno. Apesar das baixas, o Timão contratou Gabriel Paulista, que fez sua estreia em Bragança Paulista, e encaminhou as contratações de Matheus Pereira, Pedro Milans e Kaio César.

continua após a publicidade

- Chegamos a ter na semana passada apenas 14 jogadores em campo para trabalharmos. Tudo isso em razão deste momento que estamos passando, finalizando no dia 21 de dezembro e retornando em 3 de janeiro, com seis jogadores no departamento médico, alguns atletas que não conseguimos segurar em renovações e aguardando nomes que devem voltar para integrar a nossa equipe - disse o treinador.