Jornal espanhol expõe dívida milionária do Corinthians com Memphis

Foi através do jornal espanhol As, que a dívida que o Corinthians acumula com o atacante Memphis Depay tomou proporção internacional. O jornal classificou o contrato de Depay com o Timão como "fora da realidade". Estima-se que a dívida gire em torno de R$ 23 milhões em pagamentos de metas e bônus.

"Memphis: dívida multimilionária e contrato fora da realidade", destacou o periódico em sua manchete. Na reportagem assinada pelo jornalista Óscar Garcia, o veículo espanhol detalhou a situação financeira do clube do Parque São Jorge com o atleta.

"[…] Essa contratação, que impulsionou a imagem do Corinthians tanto nacional quanto internacionalmente, está se mostrando um preço difícil de pagar para o clube paulista, que foi obrigado a renegociar a dívida que tem com Memphis referente a bônus de assinatura e prêmios. […] O Corinthians deve ao Memphis quase quatro milhões de euros (os R$ 23 milhões citados)", publicou o jornal.

Impacto financeiro da contratação de Memphis para o Corinthians

O impacto financeiro da contratação afeta diretamente o clube, que enfrenta dificuldades econômicas. Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024, durante a gestão do então presidente Augusto Melo, com Pedro Silveira como diretor financeiro e Vinicius Cascone na diretoria jurídica. O executivo Fabinho Soldado participou da negociação e viajou à Holanda para finalizar o acordo.

A situação levou Stabile a solicitar que Memphis deixasse o hotel de luxo onde mora desde sua chegada ao Brasil. A medida foi apresentada como economia de custos na reunião com o Cori. Após a derrota para o Red Bull Bragantino na última quarta-feira, no Estádio Municipal de Bragança Paulista, o presidente mudou sua versão e afirmou que o próprio jogador ofereceu ajuda. A hospedagem no hotel localizado no Bela Vista, centro de São Paulo, custa aproximadamente R$ 250 mil mensais ao Corinthians, conforme estabelecido em contrato.

