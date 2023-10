A derrota do Palmeiras para o Bragantino na noite do último domingo (1), pelo Brasileirão, não atenuou a preocupação da mídia argentina com o desafio do Boca Juniors no Allianz Parque nesta semana. Pelo contrário, trouxe sinais de precaução sobre uma possível titularidade de Endrick, que foi tratado pelo jornal 'Olé' como o "novo Pelé".