Neymar faz gol olímpico pelo Santos e leva web à loucura; veja o vídeo

Após dar uma assistência, Neymar bateu mais um escanteiro na partida do Santos contra a Inter de Limeira e fez um gol olímpico antológico. Poucos minutos depois o craque bateu mais um escanteio para Tiquinho Soares fazer o terceiro gol do Santos. Veja o vídeo do gol:

O Santos entrou em campo neste domingo (22), contra a Inter de Limeira para confirmar sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista.

Atitude de Neymar divide torcedores do Santos antes de decisão

A chegada de Neymar dividiu opiniões entre os torcedores. O Santos mais uma vez postou o vídeo do jogador chegando no local de jogo e, como tem sido costume, o craque chegou com uma caixa de som. A atitude do jogador deixa os santistas divididos. Alguns apoiam a ousadia de Neymar, outros criticam.

O time de Neymar pode alcançar até 18 pontos. Com essa pontuação, a equipe do craque pode ultrapassar alguns rivais na classificação geral. Dependendo dos resultados, o clube pode superar São Paulo e Mirassol e terminar com a quinta melhor campanha geral. Isso também poderia ser decisivo para garantir o mando de campo em uma eventual semifinal.



