O Flamengo tem oito jogadores convocados para seleções desta Data-Fifa. Alex Sandro, Gerson, Léo Ortiz e Wesley estão a serviço da Seleção Brasileira. Por sua vez, Arrascaeta, De la Cruz e Varela estão com o Uruguai. Por fim, Gonzalo Plata representa o Equador. Confira quais os compromissos dos atletas rubro-negros nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Brasil enfrenta Colômbia e Argentina

Com quatro jogadores do Fla no elenco, o Brasil tem dois duelos difíceis pela frente. Nesta quinta-feira (20), o time comandado por Dorival Júnior enfrenta a Colômbia, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45. Gerson tem treinado entre os titulares e deve ser o único do Flamengo entre os 11 iniciais.

Após o duelo em casa com os colombianos, a Seleção viaja a Buenos Aires para encarar a Argentina na próxima terça-feira (25), no estádio Monumental de Núñez. Os hermanos lideram as Eliminatórias com 25 pontos, enquanto a Canarinho soma apenas 18, na quinta posição.

Uruguai encara Argentina e Bolívia

Assim como o Brasil, o Uruguai joga contra a Argentina nesta Data Fifa. A bola rola na sexta-feira (21), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU). Segundo a imprensa local, Arrascaeta e De la Cruz disputam vaga no time titular; outro convocado do Flamengo, Varela deve ocupar o banco de reservas.

Além dos argentinos, a seleção uruguaia enfrenta a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, a 4.070 metros de altitude. O jogo está marcado para a próxima terça-feira (25), às 17h (de Brasília).

Equador duela com Venezuela e Chile

Único representante rubro-negro no Equador, Gonzalo Plata deve ser titular da equipe diante da Venezuela. As seleções duelam na sexta-feira (21), às 18h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

Após a partida em casa, os equatorianos vão a Santiago enfrentar o Chile no Estádio Nacional. O confronto acontecerá na próxima terça-feira (25), às 21h.

