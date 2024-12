Jon Jones se aventura em nova carreira inusitada; entenda o caso

O "GOAT" do MMA, Jon Jones busca novos desafios fora do octógono. Após realizar a primeira defesa de cinturão do peso-pesado em novembro, em Nova York (EUA), nocauteando o ex-campeão Stipe Miocic, o americano agora poderá ser visto nas telonas. O veterano irá fazer sua estreia no cinema interpretando um militar em um longa-metragem de ação.

Mesmo sem dar muitas informações sobre o filme, Jones contou um pouco de sua aventura como ator, por meio de suas redes sociais. Escalado para integrar o elenco do longa-metragem 'Edo's Crossing', o americano dará vida a um Navy Seal (militares especializados em operar no mar, ar e em terra), espécie de "tropa de elite" dos EUA.

O campeão do UFC escancarou sua empolgação com a nova experiência. Aliás, Jon Jones avisou que esse é apenas o começo de sua carreira como ator, e que pretende seguir no ramo para participar de novos projetos.

Integrante do Hall da Fama do UFC, Jon Jones, de 37 anos, é ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão linear do peso-pesado. Por isso, o atleta é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA.

Jon Jones recebendo o cinturão do UFC (Foto: Kena Betancur / AFP)

