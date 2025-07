John Kennedy entrou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode jogar pelo Fluminense contra o Flamengo. O Tricolor encara o Rubro-Negro, neste domingo (20), pela 15ª rodada do Brasileirão, às 19h30 (de Brasília).

John Kennedy está liberado para enfrentar o Flamengo (Foto: Reprodução/BID da CBF)

Na quarta-feira (16), atacante retornou ao Rio de Janeiro e ao Fluminense após antecipar o fim de seu empréstimo com o Pachuca. O Tricolor conseguiu inscrever o centroavante em tempo hábil para estar disponível para o clássico.

Retorno de John Kennedy ao Fluminense

O centroavante estava emprestado ao Pachuca até dezembro de 2025 com opção de compra pelo clube mexicano. No entanto, o jogador não vinha sendo aproveitado desde a troca no comando técnico da equipe com o fim da última temporada da Liga MX.

Com isso, o atleta optou por retornar ao Fluminense de forma antecipada após um bom primeiro semestre no México. John Kennedy é uma unanimidade entre os torcedores por ser Moleque de Xerém e autor do gol do título da Libertadores em 2023.