Craque do Bayern de Munique é detido por dirigir embriagado

O Bayern de Munique, atual líder da Bundesliga, encarou um problema envolvendo um de seus principais jogadores na madrugada da última quinta-feira (28). Alphonso Davies, lateral canadense, foi detido pela polícia de Munique por dirigir embriagado.

O episódio aconteceu às 2h15 da manhã. Parado pelos policiais enquanto dirigia sua Lamborghini Urus, Davies apresentava claros sinais de embriaguez. De acordo com apuração do jornal alemão "Bild", o teste de bafômetro do jogador apontou uma taxa de 0,6g/l de álcool no organismo. O valor não é considerado crime, mas é passível de multa na Alemanha, cuja legislação coloca o limite de 0,8 g/l.

Após o episódio, o lateral se apresentou normalmente aos treinamentos de sexta-feira do Bayern, que encara o Borussia Dortmund no próximo sábado (30), pela Bundesliga. O clube não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, porém, o lateral teve problemas: ele terá que pagar uma multa de 500 euros, cerca de R$ 3.155, e ficará impossibilitado de dirigir por um mês.

Vincent Kompany, treinador de Alphonso Davies no Bayern de Munique (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Alphonso Davies é um dos principais alvos do mercado de pré-contratos na janela de transferências da Europa. O vínculo com o clube se encerra em junho de 2025, e ele pode assinar de graça com qualquer equipe já em janeiro, daqui a cerca de um mês. O atleta já recusou algumas ofertas de renovação dos Bávaros e enxerga com bons olhos uma transferência para o Real Madrid ao fim da atual temporada. Apesar dos Merengues se colocarem na frente na corrida pelo jogador, o Manchester United também acompanha a situação.

