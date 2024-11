John Textor faz festa com botafoguenses em Buenos Aires; veja

John Textor, dono da SAF do Botafogo, pegou os torcedores do Glorioso de surpresa, na noite desta quinta-feira (28). O americano foi até Puerto Madero, em Buenos Aires, e se juntou a alvinegros na capital argentina que festejavam antes da final da Libertadores contra o Atlético-MG.

➡️Autoridades definem plano estratégico para botafoguenses em Buenos Aires; veja

Em um primeiro momento, Textor apenas se aproximou do bar onde os torcedores do Botafogo estavam concentrados, por volta das 21h20 (de Brasília). Pouco tempo depois, ao ser reconhecido, ele fez festa no meio da torcida e depois foi para uma sala privada dentro do local.

O empresário americano estava escoltado por um segurança particular e seguranças do Botafogo. Durcesio Mello, presidente do Botafogo, e Thairo arruda, CEO do clube, também estavam presentes.

Puerto Madero é zona turística da cidade em que os torcedores alvinegros estão hospedados antes da decisão da Libertadores. Após ver o movimento, Textor foi conversar com os cerca de 500 botafoguenses que estavam no local.

Textor explica motivo da ida a bar

O dono do Botafogo falou com a imprensa que estava local, explicou o motivo de ter ido ao bar e comentou sobre a sua ansiedade para final:

- Bem, eu acabei de aparecer em Buenos Aires, e eles me disseram que tem um grande jogo este fim de semana, e todas essas pessoas estão ansiosas por este incrível time. De qualquer forma, estamos muito felizes por estar aqui. Obviamente temos um ótimo oponente. Estamos aqui no campeonato, muito antes do que esperávamos. Mas, sabe, é bom - disse, acrescentando:

- Bem, o meu trabalho está feito. Eu só tenho que assistir. Os jogadores estão bem fora da cidade. Estão focados. Eu conheço o Atlético Mineiro. São ótimas pessoas nessa organização. Estou muito perto dos donos lá. As pessoas não sabem disso. Então, eu sei que eles estarão prontos. Vai ser um ótimo jogo. Eu ainda estou pensando no jogo contra o Palmeiras da outra noite. Eu acabei de acordar ontem à noite. Estou ainda pensando no jogo contra o Palmeiras. Tenho que me arrumar para o próximo jogo. Mas, foi uma ótima temporada. Nós fomos bem contra os times mais fortes, no topo da tabela. Nem sempre contra os mais fracos, mas, magicamente, estamos aqui. Temos uma chance no campeonato.

Ao ser perguntado sobre a expectativa de ser campeão da Libertadores, Textor afirmou ser ambicioso:

- Há ambição, e depois há coração. Nós somos ambiciosos, mas, não tentamos adivinhar o futuro. Deixamos isso para os jogadores, deixamos isso para Deus, e vejamos o que acontece - finalizou.

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam no Monumental de Núñez, às 17h, pela final da Libertadores. O campeão fica com a última vaga no Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano.

Botafogo, de John Textor, encara o Atlético-MG, pela final da Libertadores 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

