menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

John Textor marca presença em último dia de festa do Romário

Ex-jogador encerrou sessão de três festas no último sábado (31)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/02/2026
14:05
Romário 60 Anos ARTE
imagem cameraRomário comemorou 60 Anos (Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

ex-jogador Romário terminou as comemorações dos seus 60 anos, no último sábado (31), após dois dias de evento, em mais uma festa na própria casa. Para a ocasião, o empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, esteve presente para prestigiar o Baxinho.

continua após a publicidade

➡️ Jogadores do Flamengo marcam presença em aniversário de Romário

Além do empresário, a festa também contou com a presença de outras personalidades. Os ex-jogadores Felipe Bastos e Fernando Lima, o Zé Colmeia, estiveram no evento. Os jogadores Thiago Galhardo e Romarinho também marcaram presença.

A festa ainda teve a participação de outras personalidades como o influenciador Toguro e o ator Raphael Logam. O cantor L7nnon foi uma das atrações. Além do rapper, Mumuzinho e Belo também animaram os convidados em shows de uma hora.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

60 anos de Romário

O ex-jogador comemora mais um ano de vida em meio a um período de sucesso na vida profissional. Dentro dos gramados, o tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994 ainda joga pelo time Master do América, clube o qual é atual presidente.

Na vida política, o ex-jogador ocupa o cargo de Senador da República. Nos negócios, ele comemorou recentemente um ano de vida da Romário TV, canal no Youtube com mais de 500 mil seguidores.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Romário 60 Anos ARTE
Romário 60 Anos ARTE

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias