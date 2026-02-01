John Textor marca presença em último dia de festa do Romário
Ex-jogador encerrou sessão de três festas no último sábado (31)
O ex-jogador Romário terminou as comemorações dos seus 60 anos, no último sábado (31), após dois dias de evento, em mais uma festa na própria casa. Para a ocasião, o empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, esteve presente para prestigiar o Baxinho.
Além do empresário, a festa também contou com a presença de outras personalidades. Os ex-jogadores Felipe Bastos e Fernando Lima, o Zé Colmeia, estiveram no evento. Os jogadores Thiago Galhardo e Romarinho também marcaram presença.
A festa ainda teve a participação de outras personalidades como o influenciador Toguro e o ator Raphael Logam. O cantor L7nnon foi uma das atrações. Além do rapper, Mumuzinho e Belo também animaram os convidados em shows de uma hora.
60 anos de Romário
O ex-jogador comemora mais um ano de vida em meio a um período de sucesso na vida profissional. Dentro dos gramados, o tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994 ainda joga pelo time Master do América, clube o qual é atual presidente.
Na vida política, o ex-jogador ocupa o cargo de Senador da República. Nos negócios, ele comemorou recentemente um ano de vida da Romário TV, canal no Youtube com mais de 500 mil seguidores.
