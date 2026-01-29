Conteúdo Especial

*Este texto é um relato pessoal

Romário completa 60 anos nesta quinta-feira (29), e o Lance! preparou um especial para marcar a data. Ao acompanhar as homenagens ao tetracampeão mundial, uma lembrança pessoal voltou com força. Uma história que liga o Baixinho a um dos episódios mais dolorosos do esporte na América do Sul e que, de forma indireta, mudou o rumo da minha vida.

Em novembro de 2016, eu trabalhava como produtor na "TV Globo" quando a Chapecoense se classificou para a final da Copa Sul-Americana. O clube catarinense enfrentaria o Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia, após campanha histórica que mobilizou o país. A emissora planejava uma grande cobertura e decidiu enviar uma equipe no voo fretado da delegação para registrar bastidores, detalhes e o clima daquela conquista inédita.

Delegação da Chapecoense posa antes do embarque (Foto: Reprodução)

A montagem da equipe começou ainda na sexta-feira anterior à viagem. Um dos produtores foi descartado de imediato por já ter muitas pautas agendadas. Naquela mesma noite, recebi uma ligação de um dos meus chefes perguntando sobre meu passaporte e a vacina contra febre-amarela. Estava tudo em ordem. Em seguida, veio a pergunta que mudaria tudo: eu tinha alguma pauta importante naquela semana? Tinha. Uma entrevista agendada com Romário, marcada para a terça-feira seguinte. O voo para Medellín sairia no domingo à noite. Por isso, também fui descartado da viagem.

Uma quarta pessoa foi escolhida para integrar a equipe: o produtor Guilherme Van der Laars, que, infelizmente, perdeu a vida no acidente aéreo.

Na madrugada de 29 de novembro de 2016, por volta das 5h da manhã, meu celular tocou. Atendi ainda sonolento. Do outro lado da linha, um colega cinegrafista perguntou se eu estava no voo da Chapecoense. Ao ouvir minha resposta negativa, pediu para que eu ligasse a televisão. As informações ainda eram desencontradas, mas logo ficou claro que o avião havia desaparecido.

Minha esposa acordou assustada, junto com minha filha Júlia, que na época tinha apenas um ano e oito meses. Ao entender o que estava acontecendo, ela começou a chorar, repetindo sem parar: "Era para você estar nesse avião". Ficamos abraçados por um longo tempo, em silêncio.

Mesmo abalado, segui para a redação. O ambiente era devastador. Pessoas choravam, o clima era de luto e incredulidade. Um dos meus chefes me abraçou longamente e disse que, ao sair da redação na sexta-feira, tinha certeza de que eu estaria naquele voo. Muitos colegas acreditavam que eu fazia parte da equipe que viajou com a Chapecoense.

Eu não estava. Mas outros companheiros de TV Globo estavam. Colegas de profissão, amigos, pais de família. Já vivi perdas profundas, como a morte da minha mãe, em 2006, mas a tragédia da Chapecoense marcou a minha vida de forma definitiva.

A entrevista com Romário nunca aconteceu. Não lembro quando voltei a encontrá-lo. Recentemente, contei essa história a ele em uma conversa no Maracanã. Romário ficou perplexo, falou da tristeza daquele dia e tentou amenizar o clima perguntando se a entrevista havia sido realizada depois. Talvez ele nunca tenha dimensão disso, mas, de forma indireta, foi aquela entrevista que me salvou. Aos 60 anos, Romário faz parte de uma das histórias mais marcantes da minha vida — e da razão pela qual estou aqui para contá-la.

