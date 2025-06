Inter de Milão e Urawa Red Diamonds terão os caminhos cruzados pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa. A partida acontece neste sábado (21), no Lumen Field, em Seattle (EUA), às 16h (de Brasília). Confira as escalações oficiais da partida.

Nos seus primeiros passos pelos Nerazzurri, Luis Henrique será titular pela primeira vez no clube. O ex-Botafogo chegou ao time do novato Cristian Chivu às pressas para a disputa do Mundial — onde será utilizado como um ala pelo lado direito, posição que o consagrou no Olympique de Marseille, seu ex-clube. Formado no Corinthians, Carlos Augusto também está no time titular; em nova posição: no lado esquerdo da zaga.

Do lado japonês, a calorosa torcida do Urawa confia no futebol de brasileiros para surpreender os italianos. Danilo Boza, ex-Vasco, e Matheus Sávio, ex-Flamengo, são nomes imprescindíveis para o esquema do polonês Maciej Skorża.

1️⃣1️⃣ As escalações de Inter de Milão x Urawa Red Diamonds para o Mundial de Clubes

🔵 INTER DE MILÃO:

GOL: Yann Sommer 1️⃣

ZAG: Matteeo Darmian 2️⃣3️⃣

ZAG: Stefan de Vrij 6️⃣

ZAG: Carlos Augusto 3️⃣0️⃣

MD: Luís Henrique 1️⃣1️⃣

VOL: Nicolò Barella 2️⃣3️⃣

VOL: Kristjan Asllani 2️⃣1️⃣

MD: Frederico Di Marco 3️⃣2️⃣

ME: Nicola Zalewski 5️⃣9️⃣

MEI: Sebastiano Esposito 7️⃣0️⃣

ATA: Lautaro Martínez 1️⃣0️⃣ (C)

🔴 URAWA RED DIAMONDS:

GOL: Shusaku Nishikawa 1️⃣

LD: Hirokazu Ishihara 4️⃣

ZAG: Danilo Boza 3️⃣

ZAG: Marius Høibråten 5️⃣

LE: Yoichi Naganuma 8️⃣8️⃣

VOL: Kaito Yasui 2️⃣5️⃣

VOL: Samuel Gustafson 1️⃣1️⃣

ME: Takuro Kaneko 7️⃣7️⃣

MD: Ryoma Watanabe 1️⃣3️⃣

MEI: Matheus Sávio 8️⃣

ATA: Yasuke Matsuo 2️⃣4️⃣

Lumen Field, em Seattle (EUA), palco da partida entre Inter de Milão e Urawa Red Diamonds (Foto: Buda Mendes/AFP)

