Aos 60 anos, Romário segue eterno. O Baixinho completa seis décadas de vida nesta quinta-feira (28) como um dos personagens mais marcantes da história do futebol brasileiro — dentro e fora de campo. Artilheiro implacável, decisivo em Copas do Mundo, dono de feitos históricos e de uma personalidade que nunca passou despercebida, o ex-camisa 11 construiu uma carreira feita de gols, títulos e declarações que atravessaram gerações. O Lance! não poderia deixar a data passar em branco e relembra histórias, frases e momentos que ajudaram a transformar Romário em muito mais do que um craque: um ícone que sempre falou — e jogou — sem medo de ser Romário.

Gols históricos: a arte do Baixinho em momentos decisivos

Romário construiu sua história com gols que valiam muito mais do que números. Decisivo por natureza, o Baixinho marcou em finais, clássicos, Copa do Mundo e partidas que mudaram o rumo de campeonatos. O mais emblemático deles veio na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, quando marcou cinco gols e foi protagonista absoluto do tetracampeonato brasileiro. O gol contra a Suécia, na semifinal, é um retrato fiel de sua genialidade: posicionamento perfeito, frieza e definição de craque para colocar o Brasil na decisão.

Outro momento histórico aconteceu em 1997, na final da Copa América, contra a Bolívia. Romário marcou dois gols na vitória por 3 a 1 e foi o artilheiro da competição, consolidando sua importância na Seleção mesmo após o Mundial. Em clubes, colecionou atuações inesquecíveis, como os gols decisivos pelo Barcelona, onde foi protagonista do título espanhol em 1993/94, e pelo Vasco, clube em que viveu alguns dos capítulos mais marcantes da carreira.

Um dos jogos mais simbólicos aconteceu em 2000, quando marcou três gols na virada histórico, na Copa Mercosul, em uma noite que misturou espetáculo, liderança e, como de costume, provocação. O Baixinho foi decisivo no triunfo por 4 a 3 sobre o Palmeiras, em pleno Parque Antarctica, em São Paulo. Uma virada inesquecível para os torcedores vascaínos.

Quantos gols Romário fez na carreira?

A contagem de gols de Romário sempre foi tema de debate, mas o próprio Baixinho nunca teve dúvidas. Considerando partidas oficiais e amistosos, Romário encerrou a carreira com 1.002 gols marcados, marca que o colocou no seleto grupo dos jogadores que ultrapassaram a barreira dos mil gols. O feito foi alcançado em 2007, quando marcou de pênalti pelo Vasco, em São Januário, diante do Sport, em jogo oficial do Campeonato Brasileiro.

Em números reconhecidos pela Fifa, Romário soma 772 gols em partidas oficiais, número que o coloca entre os maiores artilheiros da história do futebol mundial. Para além das estatísticas, porém, os gols do Baixinho carregam um peso especial: muitos deles foram decisivos, históricos e eternizados na memória do torcedor brasileiro.

Romário completa 60 anos: relembre a carreira do Baixinho (Foto: Arte IA)

O personagem Romário

Promessa cumprida: Carnaval, gols e Cruyff

Talvez a história mais famosa da passagem de Romário pelo Barcelona. O Baixinho pediu liberação a Johan Cruyff para ir ao Brasil curtir o Carnaval, prometendo marcar dois gols na partida seguinte. Cumpriu o combinado ainda no primeiro tempo, pediu substituição e embarcou para o Rio, transformando o caso em lenda.

"Eu sou o cara": Romário e o tetra de 1994

Rotulado como indisciplinado antes da Copa, Romário foi o oposto em campo. Decisivo desde a fase de grupos, marcou gols contra Rússia, Camarões, Suécia e Holanda e conduziu o Brasil ao tetracampeonato. Ao fim do torneio, não restaram dúvidas: o Baixinho era o protagonista e se tornaria o melhor jogador do mundo naquele ano.

O campeão que quis férias extras

Após levantar a taça em 1994, Romário atrasou a reapresentação ao Barcelona. A justificativa foi simples e fiel ao personagem: campeão do mundo, merecia mais dias no Brasil para comemorar. O episódio escancarou o choque entre o talento do craque e a rigidez europeia.

O milésimo que parou São Januário

A marca dos mil gols virou obsessão. Em 2007, aos 41 anos, Romário chegou lá com a camisa do Vasco, em cobrança de pênalti contra o Sport. A partida ficou paralisada por 16 minutos para celebrar um feito que entrou para a história do futebol mundial.

A noite como aliada do craque

Romário nunca escondeu sua relação com a boemia. Avesso a treinos e adepto da noite, dizia jogar melhor quando dormia pouco. Para ele, concentração não vinha da rotina perfeita, mas da confiança no próprio talento — transformando madrugadas em gols, títulos e folclore.

Frases que ajudaram a construir o personagem Romário

Romário e Pelé: relação entre os dois teve provocações e elogios (Foto: Reprodução)

"A corte agora está toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo"

Em 2000, após marcar quatro gols no Olaria e assumir a ponta do Carioca, o Baixinho resolveu alfinetar Edmundo, que disse que Romário era o "príncipe" do rei "Eurico".

"Pelé calado é um poeta"

Romário respondeu Pelé, em 2005, quando o Rei declarou que ele deveria encerrar a sua carreira.

"O cara entrou no ônibus agora. Não está nem em pé e já quer sentar na janela"

Romário criticou o técnico Alexandre Gama, do Fluminense, que o tinha barrado do time, em 2004.

"Técnico bom é aquele que não atrapalha"

O Baixinho deu a seguinte opinião sobre os técnicos de futebol durante entrevista ao "Sportv", em 2006.

"Só vejo o Pelé na minha frente"

Em 1998, Romário deferiu críticas a Zico ao comentar quais seriam os maiores jogadores da história do futebol brasileiro.

Parabéns, Romário!

Romário não pertence apenas ao imaginário dos torcedores. O camisa 11 segue vivo na memória do futebol brasileiro porque seus gols não ficaram presos às estatísticas — eles definiram títulos, mudaram histórias e moldaram gerações. Em campo, foi gênio, decisivo e implacável. Fora dele, foi autêntico, controverso e absolutamente fiel ao personagem que construiu. Se o tempo passa para os homens, não passa para os mitos. Romário chegou aos 60 anos como viveu toda a carreira: dizendo o que pensava, fazendo o que poucos conseguiam e deixando claro que, no futebol, alguns nomes não envelhecem. Tornam-se eternos.