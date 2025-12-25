Jogadores do Corinthians aproveitam natal com a família; veja fotos

Depois de uma temporada desgastante e da conquista da Copa do Brasil, muitos jogadores do Corinthians aproveitaram o natal com suas famílias. Nas redes sociais, os atletas compartilharam fotos e mensagens. Confira os registros abaixo:

Corinthians termina a temporada como único grande paulista campeão em 2025

O Corinthians encerrou a temporada com o saldo positivo, conquistando dois títulos importantes: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. O clube terminou o ano como o único grande paulista a erguer troféus em 2025.

Santos, São Paulo e Palmeiras não conseguiram ser campeões em 2025. O Palmeiras foi o time que chegou mais perto: foi finalista do Paulistão, mas derrotado pelo próprio Corinthians; disputou a final da Libertadores, sendo superado pelo Flamengo; e terminou como vice-campeão do Brasileirão.

O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista e encerrou um jejum de títulos no torneio estadual. O clube não levantava a taça desde 2019, quando venceu o São Paulo na decisão. Nesse período, a Fiel amargou dois vice-campeonatos, no Paulistão de 2020, diante do Palmeiras, e na Copa do Brasil de 2022, contra o Flamengo.

O Corinthians conquistou um título histórico na Copa do Brasil. Durante a festa de comemoração da taça, os jogadores repetiram, em mais de uma entrevista, que a equipe foi tratada como "patinho feio" e que nunca figurou entre os favoritos ao longo da competição.

A explicação passa pelos adversários enfrentados no caminho. O Timão eliminou o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira e acostumado a decisões, além do Cruzeiro, clube que realizou fortes investimentos na temporada, incluindo a contratação de Gabigol.