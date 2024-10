São Paulo terá uma semana de preparação contra o Vasco; veja os desafios para Zubeldía

Veja os desafios do São Paulo contra o Vasco (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 07:45 • São Paulo (SP)

O São Paulo iniciou o período de pausa pela Data Fifa com três folgas no cronograma. Com isso, a equipe de Zubeldía retornará as atividades de treinamento na quarta-feira (9) e terá uma semana de preparação até o duelo contra o Vasco, no próximo dia 16, pela 30ª rodada do Brasileirão. O período deve ser aproveitado pela equipe para recuperar o fôlego na competição e preparar o time com alguns desfalques no elenco principal.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Tricolor vem de uma dolorosa derrota para o Cuiabá, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vive um momento de oscilações na competição e não consegue manter uma sequência positiva, deixando escapar pontos importantes para a busca de uma vaga direta na Libertadores.

Sem contar as eliminações em dois campeonatos, Copa do Brasil e Copa Libertadores, o Tricolor perdeu quatro dos seus últimos sete jogos.

Zubeldía terá sete dias de preparação até São Paulo x Vasco (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Entre os "problemas" a serem trabalhados por Zubeldía, nesse período de sete dias, está o baixo aproveitamento em partidas fora de casa. Nesta reta final do Brasileirão, o São Paulo irá disputar cinco partidas fora de casa, ao todo quinze pontos estão em jogo. No retrospecto em 2024, foram 14 partidas longe de casa, com sete derrotas, quatro vitórias e três empates.

Apesar do mando da partida contra o Vasco ser do São Paulo, a equipe paulista terá que fazer o jogo longe dos gramados do Morumbis devido à reforma após a turnê do cantor Bruno Mars. O Tricolor realizará a partida em Campinas, no estádio Brinco de Ouro.

➡️Reta final do Brasileirão: Veja a situação dos times paulistas

Outro fator a ser estudado é a série de desfalques. Zubeldía contará com pelo menos oito baixas contra a equipe carioca. Damián Bobadilla, Jamal Lewis e Nahuel Ferraresi foram convocados à defender suas respectivas seleções no período da Data FIFA, com isso devem retornar ao Brasil, no dia 15 e não estarão disponíveis para atuar no dia seguinte.

Alisson e Pablo Maia, era de se esperar, pois os dois estão contundidos há mais tempo. Já Michel Araujo, sofreu uma lesão no joelho esquerdo no último dia 27 e é dúvida para o restante da temporada. Por fim André Silva e Robert Arboleda cumprirão suspensão automática após terceiro cartão amarelo.