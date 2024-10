Nadia Nadim nasceu no Afeganistão, mas defende a Dinamarca (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 12:24 • Rio de Janeiro (RJ)

A jogadora do Milan, Nadia Nadim, publicou um vídeo em suas redes sociais, onde mostra ela mesma suturando a própria perna, após uma lesão. A atleta afegã-dinamarquesa é formada em medicina e, por isso, tem expertise na área. Veja as imagens ao longo da matéria.

Nadia possui uma trajetória de superação. Ainda aos 9 anos, ela perdeu o pai, que era general do Exército Nacional Afegão, assassinado pelos talibãs. Com a perda, ela, a mãe e as irmãs precisaram fugir do país com passaportes falsos.

Nadim e a família foram para o Paquistão e depois para a Itália. O destino final seria Londres, onde esperavam encontrar com outros parentes, abrigados no país europeu. No entanto, a viagem rumou para a cidade de Randers, na Dinamarca — por lá, eles rodaram entre diversos campos de refugiados. Foi também no país europeu que a jovem começou a trilhar seus primeiros passos no futebol. Atualmente, além de jogadora, é embaixadora da Unesco.

Ao longo da carreira, Nadia passou por diversos clubes de primeira prateleira no futebol, como Paris Saint-Germain, Manchester City e Milan — sua atual equipe.