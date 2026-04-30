Arrascaeta, do Flamengo, se pronuncia pela primeira vez após cirurgia

O meio-campista do Flamengo, Arrascaeta se pronunciou pela primeira vez após passar pela cirurgia para corrigir a fratura na clavícula direita, nesta quinta-feira (30).

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O jogador sofreu a lesão durante a partida contra o Estudiantes, em La Plata, que terminou empatado em 1 a 1. O Rubro-Negro emitiu um comunicado logo depois afirmando a necessidade da cirurgia que o atleta seria submetido.

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Durante a tarde desta quinta-feira, o jogador publicou em suas redes sociais um agradecimento a todos que enviaram mensagens. Confira:

"Coisas que fazem a diferença. Muito obrigado a todos pelas mensagens de carinho. 'Quem aprende a se levantar nunca teme a queda'", publicou Arrascaeta.

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Confira o comunicado do Flamengo:

Texto de Lucas Bayer

De acordo com o clube, o procedimento será conduzido pelos médicos Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi, com a participação de Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo. A opção pela cirurgia visa garantir uma recuperação mais segura e eficiente do atleta.

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Até o momento, o Flamengo não estipulou um prazo oficial para o retorno de Arrascaeta aos gramados. O clube ressalta que o tempo de recuperação varia de acordo com a resposta de cada atleta ao tratamento e ao processo de reabilitação. Em casos semelhantes, no entanto, o período pode girar em torno de um mês. Um exemplo recente é o do meia Montoro, do Botafogo, que sofreu lesão parecida e levou cerca de 41 dias para voltar a atuar.

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Arrascaeta fraturou a clavícula durante o empate do Flamengo com o Estudiantes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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Como foi o lance que resultou na lesão de Arrascaeta

A contusão ocorreu ainda durante o primeiro tempo da partida contra o Estudiantes, em uma disputa com o zagueiro Piovi. Após o choque, Arrascaeta caiu no gramado demonstrando forte desconforto na região do ombro e precisou de atendimento médico imediato. Sem condições de seguir em campo, o uruguaio foi substituído por Carrascal.

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Peça importante no esquema do Flamengo, Arrascaeta agora inicia o processo de recuperação sob acompanhamento do departamento médico, enquanto o clube aguarda a evolução clínica do jogador para definir um cronograma mais preciso de retorno.

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