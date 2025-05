Gigante europeu tem interesse na contratação de jogador do Flamengo

O elenco qualificado do Flamengo pode sofrer uma perda na janela de transferências do meio do ano. Afinal, o lateral-direito Wesley, de 21 anos, está na mira de clubes do futebol europeu. O último que mostrou interesse pelo rubro-negro, segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, foi o Manchester City, da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O clube inglês, que disputará o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, assim como o Flamengo, gostaria de contar com Wesley para a competição. No entanto, o Lance! apurou que o Rubro-Negro só pretende negociar o atleta, caso isso aconteça, após o torneio.

Ingleses monitoram outro nome além do jogador do Flamengo

Conforme publicado por Gianluca Di Marzio, outro nome também está no radar do Manchester City: Tino Livramento, do Newcastle. Assim como Wesley, o inglês também é jovem (22 anos).

continua após a publicidade

Atualmente, o City conta com apenas um lateral-direito, o inglês Rico Lewis (20 anos). Assim, o técnico Pep Guardiola já precisou improvisar alguns jogadores na posição, como Matheus Nunes e Nico O'Reilly.

Outros clubes interessados por Wesley

Anteriormente, Bournemouth e Aston Villa, ambos da Inglaterra, demonstraram interesse pelo lateral-direito. O primeiro, aliás, chegou a mandar uma oferta de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões na cotação da época) no ano passado. A proposta, no entanto, foi recusada.

continua após a publicidade

Wesley em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Em suas redes sociais, um dos agentes de Wesley publicou uma foto no país europeu. O objetivo do empresário é conhecer as instalações de possíveis interessados pelo rubro-negro, além de analisar projetos acerca do futuro do atleta.

Após o título do Flamengo da Supercopa do Brasil, o técnico Filipe Luís garantiu que Wesley escolheria em junho onde iria jogar, justamente pela qualidade do atleta. O Barcelona, por exemplo, demonstrou interesse pelo jogador em fevereiro deste ano, segundo o site espanhol Sport.

- Sobre o Wesley. É o tipo de jogador que em junho vai escolher onde ele vai querer jogar, porque não tem teto, esse jogador é diferente - disse Filipe Luís.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real