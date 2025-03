O presidente da Argentina, Javier Milei, celebrou a goleada por 4 a 1 da Argentina sobre o Brasil em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na última terça-feira (25). Sobre a partida, o político mencionou um jogador brasileiro em especial: Bento, goleiro da Seleção.

Durante entrevista à "Rádio Mitre", Milei admitiu estar exultante com o resultado e elogiou os jogadores e a comissão técnica argentina. Sobrou tempo, inclusive, de falar da Seleção Brasileira.

Com quatro gols sofridos na partida, Bento foi destaque negativo para grande parte dos torcedores brasileiros que acompanharam ao vexame. Para o presidente da Argentina, o resultado seria ainda pior para a Seleção Brasileira se não fosse as defesas do goleiro.

— Não me lembro, em toda a minha vida, de ter visto uma partida em que tenhamos dado um baile tão mórbido no Brasil. Foi algo descomunal. Não apenas pela contundência na quantidade de gols, mas também pelo desempenho do goleiro brasileiro, que teve uma participação importante. Poderia ter sido muito pior — disse Milei.

Bento em Argentina 4x1 Brasil

Após a partida, Bento falou sobre a chuva de gols sofridos e destacou que, para ele, os hermanos tiveram sorte em alguns momentos.

Bento citou o segundo gol dos argentinos, marco por Enzo Fernández aos 12 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, a Argentina foi construindo a jogada até que De Paul achou Molina na direita, e ele cruzou no chão. A bola passou por todo mundo, teve um leve desvio em Murillo e chegou nos pés do camisa 8, que completou sem dificuldade.

— É difícil avaliar, né? Quando você leva quatro gols é difícil. Eu acho que o que eu pude fazer, eu consegui fazer. Os outros gols, eu acho que, dificilmente, outra pessoa defenderia. Foi um lance muito rápido, eles tiveram sorte, teve bola desviada, a bola sobrou pra eles. Infelizmente, futebol assim, a gente nunca espera levar tantos gols — disse Bento.

