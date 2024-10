Italo Ferreira publica foto com ‘cometa do século’

Ítalo Ferreira em ação em etapa da WSL (Foto: Thiago Diz/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Após surpreender a internet ao posar ao lado de um eclípse, em 2023, Italo Ferreira voltou a impressionar a web com mais uma foto ao lado de um fenônemo da natureza. Desta vez, ele publicou imagens interagindo com a passagem do comenta "2023 A3 Tsuchinshan-Atlas", conhecido como "cometa do século.

O fenômeno teve o ápice no último sábado (12), mas o surfista só compartilhou os registro nesta terça-feira (15). De acordo com cientistas, o cometa voltou a passar pela Terra após 80 mil anos. O campeão olímpico aproveitou a oportunidade única para se juntar novamente com o fotógrafo Marcelo Maragni, da Red Bull, responsável pela famosa foto com o eclipse, e voltar a ter fotos inéditas.

As imagens foram registradas em Baía Formosa, no litoral Sul do Rio Grande do Norte, onde nasceu o campeão mundial e olímpico de surfe. Para descrever o momento, Italo legendou a publicação da seguinte forma: "Conectado com o universo". Confira os registros abaixo:

Italo Ferreira em foto com 'cometa do século' (Foto: Marcelo Maragni/Red Bull)