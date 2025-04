Irmã de Neymar manda recado após suposto gasto milionário e bronca do pai

Irmã de Neymar, Rafaella Santos mandou recado para um homem que a filmava enquanto a influenciadora fazia compras em uma loja. Na gravação, o rapaz provoca a mulher perguntando sobre a suposta bronca que tomou de seu pai pelos gasto de R$ 6 milhões no cartão de crédito.

A informação de que Rafaella teria pedido ajuda do pai para pagar a fatura milionária foi dada por Gaby Cabrini, durante o Fofocalizando, do SBT. A assessoria da irmã de Neymar negou a informação. No programa, Cabrini contou a situação:

- Final de ano, a gente gasta mesmo! Ela gastou R$ 6 milhões no cartão. Pegou, olhou a fatura e disse: "Agora lascou, vou ter que ligar para o meu pai". Pegou o telefone: "Pai, eu gastei R$ 6 milhões, você me dá ajuda? Porque não vai dar para pagar esse negócio não." A fonte me falou que ele ficou bravo, deu um puxão de orelha na Rafaella, disse para ela gastar menos e pagou a fatura.

O vídeo da provocação, que viralizou no início desta semana, mostra que Rafaella inicialmente não se incomodou com a "cutucada". Mas, após a insistência do homem, a irmã de Neymar respondeu, negando a informação.