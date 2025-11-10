Internautas se revoltam com falta dura em Cruzeiro x Fluminense

Durante Cruzeiro x Fluminense, Matheus Pereira acertou uma cotovelada no rosto de Bernal durante uma disputa de bola no primeiro tempo. A ação fez o jogador do Fluminense cair em campo com muito sangue na região do supercílio. O lance gerou muita revolta e repercussão entre internautas, que cobraram firmemente a expulsão do meia cruzeirense.

O lance prossegue, mas o jogo é interrompido com as reclamações dos jogadores tricolores devido ao sangramento no rosto do uruguaio. Ao perceber a gravidade do corte, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima decidiu rever o lance, mas manteve sua decisão de não punir Matheus Pereira.

CBF divulga áudios do VAR de Cruzeiro x Fluminense

A CBF divulgou o áudio da análise do VAR no lance envolvendo o meia do Cruzeiro Matheus Pereira e o volante do Fluminense Bernal, nos acréscimos do primeiro tempo do empate por 0 a 0, neste domingo (9), no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, com concordância da equipe de VAR, concluiu que o movimento do jogador do Cruzeiro "foi acidental".

A iniciativa de recorrer às imagens do VAR é do próprio árbitro de campo, Rodrigo José Pereira de Lima. Inicialmente, o árbitro do VAR, Wagner Reway, afirma que "foi acidental". Outro membro da equipe do VAR acrescenta: "Inclusive, o jogador de azul já estava caindo".

Depois de rever o lance, Rodrigo José Pereira de Lima também chega à conclusão que o movimento do braço de Matheus Pereira foi causado pela entrada de Bernal:

- Acho que o braço dele bate no rosto do jogador porque ele é calçado, está vendo? É o ponto de equilíbrio dele. Para mim é sem cartão amarelo nem vermelho, ok? – afirmou o árbitro de campo.