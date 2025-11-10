Árbitro de Cruzeiro x Fluminense define lance de Matheus Pereira: 'Acidental'

A CBF divulgou o áudio da análise do VAR no lance envolvendo o meia do Cruzeiro Matheus Pereira e o volante do Fluminense Bernal, nos acréscimos do primeiro tempo do empate por 0 a 0, neste domingo (9), no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, com concordância da equipe de VAR, concluiu que o movimento do jogador do Cruzeiro "foi acidental".

Aos 46 minutos do primeiro tempo, numa disputa no meio-campo, Matheus Pereira é atingido por Bernal, se desequilibra e, com o braço esquerdo, atinge o rosto do jogador do Fluminense. O lance prossegue, mas o jogo é interrompido com as reclamações dos jogadores tricolores por causa do sangramento no rosto do uruguaio.

A iniciativa de recorrer às imagens do VAR é do próprio árbitro de campo, Rodrigo José Pereira de Lima. Inicialmente, o árbitro do VAR, Wagner Reway, afirma que "foi acidental". Outro membro da equipe do VAR acrescenta: "Inclusive, o jogador de azul já estava caindo".

Rosto de Bernal fica sangrando após disputa com Matheus Pereira (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Depois de rever o lance, Rodrigo José Pereira de Lima também chega à conclusão que o movimento do braço de Matheus Pereira foi causado pela entrada de Bernal:

- Acho que o braço dele bate no rosto do jogador porque ele é calçado, está vendo? É o ponto de equilíbrio dele. Para mim é sem cartão amarelo nem vermelho, ok? – afirmou o árbitro de campo.

➡️Cruzeiro e Fluminense empatam com sangue e polêmica de arbitragem

PC Oliveira concorda com a decisão do árbitro de Cruzeiro x Fluminense

No programa "Fechamento", do SporTV, o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira avaliou que Rodrigo José Pereira acertou na decisão de não mostrar cartão para Matheus Pereira, que já tinha recebido o amarelo e seria expulso em caso de nova advertência:

- Tem a ação do Matheus Pereira, que toma um calço por baixo, uma banda na disputa da bola. Ele é desequilibrado, está fazendo um movimento normal protegendo. Quando ele toma esse "rapa" por baixo, ele acaba se desequilibrando e atingindo o Bernal. Se ele estivesse com essa posse de bola e fosse fazer um movimento de proteção e deixasse o braço diretamente no Bernal, amarelo. Se tivesse a ação de gatilho, cartão vermelho. Mas o contato ocorreu exatamente por que ele sofre a falta embaixo – analisou o ex-árbitro.