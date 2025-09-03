O Brasil jogará contra o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O vidente Luiz Filho, por meio de leitura de cartas, indicou que o Brasil possui uma pequena vantagem para o confronto contra os chilenos.

- Temos um equilíbrio interessante nas cartas. Vejo mais dificuldades para o Chile. Há a possibilidade de empate, mas observo as cartas do Brasil um pouco melhores - disse Luiz Filho em sua análise.

O vidente também apontou possíveis alterações na formação da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

- A gente pode notar mudanças importantes na Seleção Brasileira. O Brasil não ficará preso a escalações passadas e buscará alternativas dentro do seu jogo. Podemos ter mudança de esquema na partida - afirmou.

Já a inteligência artificial Chat GPT foi mais precisa ao apontar qual seria a escalação ideal para o Brasil enfrentar o Chile. A justificativa para a escolha dos nomes foi apostar em um esquema intenso, ofensivo, que mescla experiência e jovens promissores. Confira;

Alisson; Douglas Santos; Gabriel Magalhães, Wesley, Casemiro, Paquetá/Bruno Guimarães, Estêvão, João Pedro; Raphinha; G. Martinelli

João Pedro, atacante da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasil x Chile - Eliminatórias no Maracanã

Na classificação do torneio sul-americano, a Seleção Brasileira ocupa a terceira colocação com 25 pontos, dez a menos que a Argentina, líder da competição. Em 16 partidas disputadas, foram sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Após o duelo contra o Chile no Rio de Janeiro, o Brasil terá outro compromisso pelas Eliminatórias. No dia 9 de setembro, a equipe enfrentará a Bolívia no Estádio Municipal de El Alto, às 20h30, horário de Brasília.

Com a classificação para o Mundial já garantida, a Seleção busca melhorar sua posição na tabela das Eliminatórias nos próximos dois jogos.

