Internautas reagem a João Fonseca x Carlos Alcaraz: 'Sacanagem'

Internautas reagiram em peso ao confronto entre João Fonseca e Carlos Alcaraz, disputado nesta sexta-feira (20), pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami. O duelo, que colocou frente a frente uma das principais promessas do tênis brasileiro contra o atual número 1 do mundo, movimentou as redes sociais desde os primeiros games.

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Em quadra, o número 1 do mundo confirmou o favoritismo no primeiro set. Após conseguir uma quebra ainda no início, Alcaraz administrou a vantagem e fechou a parcial em 6 a 4, mesmo com boa resistência do brasileiro em momentos importantes.

Já no início do segundo set, o espanhol voltou com intensidade e conseguiu nova quebra logo no primeiro game, abrindo vantagem de 1 a 0 sobre Fonseca. A partida acontece no Hard Rock Stadium, que segue com grande presença de público e apoio ao brasileiro.

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Apesar do placar adverso, Fonseca mantém postura competitiva e segue tentando equilibrar as ações diante de um dos principais nomes do circuito. Durante o primeiro set, o jovem chegou a pressionar em alguns games e teve oportunidades, mas não conseguiu converter nos momentos decisivos.

Nas redes sociais, a repercussão continua forte. Comentários sobre o nível do confronto seguem dominando, com torcedores divididos entre a dificuldade do desafio e os elogios à atuação do brasileiro contra o líder do ranking. Veja os comentários:

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Veja os comentários:

O brasileiro fez um jogo competitivo, criou três break-points e teve bons momentos, mas acabou superado por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4, dando adeus ao torneio.

Com a eliminação, Fonseca agora vira a chave para a temporada no saibro. O próximo compromisso será o Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, a partir do dia 5 de abril. Na sequência, o jovem ainda disputa o ATP 500 de Munique e o Masters 1000 de Madri, dando continuidade ao calendário europeu.

Já Alcaraz avança à terceira rodada e terá pela frente o norte-americano Sebastian Korda. O rival garantiu vaga após vencer o argentino Camilo Ugo Carabelli por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

➡️AO VIVO: João Fonseca x Carlos Alcaraz na segunda rodada em Miami

João Fonseca na vitória na estreia no Masters 1000 de Miami, contra o húngaro Fabian Marozsan (Foto: Matthew Stockman/AFP)

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