Botafogo Samba Clube aposta em enredo 'colorido' e distante do futebol

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Em 2026, a Botafogo Samba Clube quer se afastar da associação direta com o futebol e entrar forte na disputa pelo acesso. Com um enredo sobre o paisagista Roberto Burle Marx, a escola prepara um desfile marcado pelas cores, pela arte e por uma proposta que busca deixar para trás qualquer rótulo.

continua após a publicidade

No último carnaval, a escola disputou a Série Ouro pela primeira vez. Em entrevista ao Lance!, o carnavalesco Raphael Torres apontou que o trabalho desenvolvido coloca a agremiação na briga por uma vaga no Grupo Especial. A Botafogo Samba Clube desfila neste sábado (14).

— Acho que tudo é possível. Desde que tenha um trabalho bem feito e executado, e o nosso trabalho está muito bem executado, muito bem elaborado. A gente está na disputa, sim. Só que isso vai depender do momento. O desfile é que vai dizer, porque pode acontecer qualquer coisa na avenida. Mas estamos aí para lutar e pelo menos ficar entre as cinco — projetou Raphael.

continua após a publicidade

A confiança parte do trabalho construído no barracão. A proposta é apresentar um carnaval visualmente impactante, com riqueza de detalhes e que dialogue com o universo artístico do homenageado.

➡️ ANÁLISE: Botafogo com elenco curto é prato cheio para Anselmi ser 'fritado'

Desde o início do projeto, Raphael Torres e Alexandre Rangel, dupla de carnavalescos da Botafogo Samba Clube, deixaram claro que não queriam desenvolver um enredo ligado ao clube de futebol.

continua após a publicidade

— Quando a gente conversou para fechar, avisamos de primeira mão que não queríamos fazer um enredo ligado ao clube que tem relação com a escola. Queríamos um enredo que a gente pudesse brincar com as cores, trazer algo mais carnavalizado. Eles aceitaram de cara. A intenção era justamente trazer um colorido para a Botafogo Samba Clube, não ficar só no preto e branco — contou Raphael Torres, em entrevista ao Lance!

➡️ Botafogo define planejamento para duelo pela Libertadores

Botânica estará fortemente presente no desfile da Botafogo Samba Clube (Foto: Bernardo Pinho/Lance!)

Enredo da Botafogo Samba Clube

Roberto Burle Marx é conhecido mundialmente pelo trabalho como paisagista, artista plástico e pesquisador da flora brasileira. A história do personagem oferece um leque de possibilidades estéticas, e o desfile vai percorrer diferentes fases de sua trajetória.

— Nosso enredo é uma homenagem a Roberto Burle Marx. Vamos destacar as obras, desde as pinturas abstratas, passar pelo modernismo, dar uma pincelada nos biomas onde ele fez expedições e, por fim, exaltar o grande legado que ele deixou, que é o Sítio Roberto Burle Marx. Esse é mais ou menos o contexto do que vamos apresentar — revelou o carnavalesco.

A referência citada por Raphael diz respeito a um espaço que reúne parte significativa do acervo botânico e artístico de Roberto Burle Marx. No desfile, a proposta é transformar essa herança em alegorias e fantasias que priorizem o impacto visual.

Preconceito com escolas inspiradas em clubes de futebol

Além da questão artística, a escola também tenta enfrentar um estigma que, segundo o carnavalesco, ainda existe no júri: o preconceito com agremiações ligadas a clubes de futebol. A Botafogo Samba Clube é a primeira dessa natureza a pisar na Sapucaí.

— Eu acho que tem, sim. Os jurados são pessoas como a gente, estão julgando, mas às vezes têm aquela visão de achar que uma escola que tem ligação com o futebol é diferente. A proposta foi justamente tirar um pouco essa coisa de futebol e partir para algo mais lúdico, mais colorido. Acho que isso pode fazer diferença na hora de analisarem e verem que a Botafogo Samba Clube está fazendo um carnaval como qualquer outra escola que tenha comunidade. O nome é Botafogo Samba Clube. Não é Botafogo Futebol Clube — opinou Raphael.

Entre cores vibrantes, referências ao modernismo e a grandiosidade do legado de Burle Marx, a Botafogo Samba Clube quer transformar 2026 em um ponto de virada. No segundo ano da escola na Sapucaí, a ideia é dar um salto ainda maior e beliscar uma vaga no Grupo Especial. De preferência, vestida de todas as cores.

➡️ Aposte nos jogos do Botafogo na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.