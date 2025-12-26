A Redação do Lance! se reuniu para projetar a temporada de 2026 e apontar os principais favoritos aos títulos do Brasileirão e da Libertadores. A votação, feita entre jornalistas do jornal, mostrou amplo favoritismo do Flamengo nas duas principais competições do continente.

Previsões para o Brasileirão e a Libertadores de 2026

No Brasileirão, o Flamengo apareceu como o grande favorito. O clube rubro-negro recebeu 70% dos votos, refletindo a confiança da redação na força do elenco e no sólido trabalho de Filipe Luís. Bem atrás, o Palmeiras ficou com 20% dos votos, mantendo-se como principal rival na corrida pelo título. O Corinthians fechou a lista com 10%, apostando em uma possível retomada de protagonismo no cenário nacional.

Quando o assunto é a Libertadores de 2026, o domínio rubro-negro também se manteve, embora com uma disputa mais equilibrada. O Flamengo liderou a votação com 50% das escolhas, novamente apontado como o time a ser batido no continente. O Palmeiras apareceu em segundo lugar, com 20%, confirmando seu status de presença constante entre os favoritos. Fluminense, Cruzeiro e Corinthians dividiram a terceira colocação, cada um com 10% dos votos, mostrando que a redação enxerga espaço para surpresas e campanhas competitivas desses clubes no torneio continental.

O calendário do futebol brasileiro em ano de Copa

2026 já começou para as equipes, que estudam o mercado e se preparam para próximo ano. Com o início das competições tendo sido adiantado em decorrência da realização da Copa do Mundo, confira em quais datas ficaram marcadas a realização da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil;

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro.

Obs: Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta.

Brasileirão Série A: 28 de janeiro a 2 de dezembro

Libertadores da América: 18 de fevereiro a 11 de março (fase preliminar); 8 de abril a 28 de novembro.