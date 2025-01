Vini Jr se manifesta após expulsão pelo Real Madrid, e web aponta provocação

Vini Jr foi às redes sociais após ser expulso no jogo entre Valencia e Real Madrid, nesta sexta-feira (3), no Mestalla. Na mensagem, o brasileiro pediu desculpas pelo cartão vermelho, mas internautas apontaram uma possível provocação ao adversário, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr é expulso em Valencia x Real Madrid, e ex-árbitro analisa atitude do craque

- Perdão e obrigado equipe! - escreveu Vini Jr, com vários emojis de uma mão com o número dois, que segundo internautas, pode ser uma provocação em alusão à possível queda do rival para a 2ª divisão.

Vini Jr caiu na área após dividir uma bola, e o árbitro não marcou a penalidade. Na sequência, o goleiro Dimitrievski disse algo ao brasileiro, que se levantou e empurrou o goleiro com as duas mãos. Vini Jr se revoltou com a expulsão e foi tirado de campo pela comissão técnica do Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A expulsão aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, quando o Valencia vencia o jogo por 1 a 0. Modric entrou em campo logo após o cartão vermelho de Vini Jr e empatou o jogo. Nos acréscimos, Bellingham fez o gol da virada da equipe de Carlo Ancelotti. Os merengues lideram a La Liga, com 43 pontos, enquanto o Valencia é o penúltimo, com 12.

Veja as reações nas redes sociais: