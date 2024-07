Flamengo e Palmeiras se enfrentam nas oitavas da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 14:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Os amantes do futebol ficaram chocados com o primeiro confronto sorteado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os torcedores brincaram e questionaram em qual time Gabigol vai jogar: Flamengo ou Palmeiras. Confira as reações abaixo.

➡️ Assistir jogo sozinho? Nunca mais! Aproveite 15% de desconto e receba uma choppeira da Brahma NA SUA CASA!

➡️ Assista à Copa do Brasil no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!