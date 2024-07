Marcos Braz, sobre conversas do Flamengo com Paquetá e Claudinho: ‘Quem vier primeiro’

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz não possui prioridade no mercado entre Paquetá e Claudinho (Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 14:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz foi questionado sobre a prioridade do Flamengo na janela de transferências entre Lucas Paquetá e Claudinho. O vice-presidente de futebol foi curto, mas incisivo em sua resposta.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Quem vier primeiro - declarou o dirigente.

Além disso, Marcos Braz revelou a dificuldade do Rubro-Negro nas negociações com o Zenit pela contratação de Claudinho. O dirigente afirmou que o clube russo não tem a intenção de vender seu atleta, mas o Flamengo segue esperançoso.

- No Zenit, a pessoa que estamos conversando é um ex-presidente da Rússia. Lá existe a parte política, esportiva. Não querem vender o jogador. Estamos em um momento de negociação. Quantas vezes clubes fortes vieram negociar jogador do Flamengo e não conseguiram? Você senta, chama o jogador, faz um ajuste. Eles não querem vender o Claudinho. Tem que ter calma, tranquilidade. O Flamengo vem fazendo o seu trabalho. Apareceu nos últimos dias um bombardeio dizendo que o Flamengo não trabalha na janela. Estamos trabalhando desde janeiro.

No início do ano, o Flamengo executou as compras de De La Cruz, Viña, Léo Ortiz e Carlinhos. No entanto, o Rubro-Negro não fez nenhuma contratação na janela de transferências do meio do ano.