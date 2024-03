Internautas apontam Tainá Castro, ex de Léo Pereira, em foto junto a Éder Militão

Militão e Tainá Castro foram vistos juntos durante o Ano Novo (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 16:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A mãe de Éder Militão, Ana Maria Militão, foi presenteada no sábado (16) com uma festa de aniversário supresa, junto a amigos e familiares. O jogador do Real Madrid voou até São Paulo para acompanhar a mãe, mas não esteve lá sozinho.

Em um print que vem circulando nas redes sociais, Militão aparece junto com uma mulher, que foi apontada como Tainá Castro, ex-esposa de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.

Enquanto isso, Léo Pereira e Karoline, ex de Militão estão juntos desde janeiro. Karoline e o jogador do Real Madrid terminaram em 2022 e tem uma filha de 1 ano. Já relacionamento entre o zagueiro do Flamengo e Tainá Castro terminou em abril de 2021.

Léo Pereira e Karoline estão juntos há três meses (Reprodução / Twitter)