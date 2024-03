Jürgen Klopp comenta derrota do Liverpool para o Manchester United na Copa da Inglaterra: ‘Super intenso’

(Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 16:19 • Liverpool (ING)

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, concedeu entrevista ao Match of the Day da BBC após a vitória por 4 a 3 do Manchester United sobre os Reds. O treinador alemão avaliou a partida com bons olhos e falou sobre não resumir o resultado pela quantidade massiva de jogos e desgastes físicos, além de comentar sobre as lesões de alguns titulares do elenco.

- Super intenso. O United teve um início de jogo muito bom, nós não. Aproveitamos o tempo e nos adaptamos bem. Estivemos excelentes, mas tivemos que terminar o jogo e nós não. Se você estiver com apenas um gol de vantagem, fica claro que seu adversário está lá. No final, perderemos. Não posso pedir por mim - disse Jürgen Klopp em entrevista pra a BBC.

O técnico do Liverpool também fez questão de elogiar o empenho de seus jogadores no dérby e planeja que voltem melhores fisicamente pós período de Data FIFA.

- Acho que meus meninos mostraram um caráter incrível novamente. Super esforço novamente. Todo mundo mostrou isso. Você não pode comparar nossa temporada com a do United pela quantidade de jogos. Está tudo bem, nós lidamos com isso - comentou o treinador.

- Agora, eles cumprem missão internacional. Esperamos que voltem saudáveis. Lucho [Luis Diaz] sentiu a virilha, Darwin [Nunez] tendão. Cody [Gakpo] torceu o tornozelo. Eles voltam a jogar em quatro ou cinco dias, é uma loucura. Esperamos terminar a temporada em grande estilo. Estou orgulhoso do que vi hoje - completou.

O Liverpool volta à campo no dia 31 de março contra o Brighton pela Premier League. Os Reds seguem na briga da liderança do campeonato e sonham em reconquistar a liga nacional.