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Gol perdido em Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro quebra web: 'Inacreditável'

Cruzeiro venceu por 1 a 0 o Barcelona-EQU

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 07/04/2026
23:14
Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro (Foto: MARCOS PIN / AFP)
imagem cameraBarcelona de Guayaquil x Cruzeiro (Foto: MARCOS PIN / AFP)
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Cruzeiro voltou á Conmebol Libertadores após sete anos em grande estilo, o time celeste venceu o Barcelona-EQU por 1 a 0, na noite desta terça-feira (7), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. Mas, o que chamou atenção foi um lance no fim do jogo de Chico da Costa.

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Wanderson cruzou rasteiro na área para Chico da Costa. O atacante chutou de primeira e mandou para fora embaixo das traves.

Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com o atacante, apesar do lance não ter comprometido o placar e a vitória, o time equatoriano teve uma oportunidade de empate com uma análise de pênalti nos acréscimos do segundo tempo.

Veja os comentários:

Como foi o jogo?

Texto de: Eduardo Statuti.

Dentro de casa, os equatorianos tentaram acelerar a partida nos minutos iniciais, mas rapidamente o Cruzeiro tomou o controle da posse de bola. A primeira grande chance do jogo veio aos 19 minutos, com Christian, mas acabou nas mãos de Contreras. A resposta do Barcelona-EQU veio com Benedetto, da entrada da área, mas parou em boa defesa de Matheus Cunha.

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Na segunda etapa, o Cruzeiro conseguiu vencer a defesa equatoriana. Aos sete minutos, Fagner alçou bola na área e Matheus Pereira subiu bem para cabecear no canto esquerdo e fazer 1 a 0. Cano respondeu com chute dentro da área, mas acertou a rede pelo lado de fora.

Barcelona-EQU x Cruzeiro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Barcelona-EQU x Cruzeiro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kaio Jorge teve a chance de ampliar após bela jogada de Christian e Kaiki, mas não aproveitou. Com a vantagem no placar e as saídas de titulares como Gerson e o camisa 19, os mineiros se fecharam no campo de defesa para garantir os três pontos. Nos acréscimos, Chico da Costa teve a bola para matar o jogo, mas embaixo do travessão, isolou.

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Ficha Técnica:

BARCELONA-EQU 0 X 1 CRUZEIRO - 1ª rodada da Libertadores
📲Quarta-feira, 7 de abril de 2026
📍Estádio: Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)
Horário: 21h (de Brasília)
🟨 Árbitro: Juan Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR)
📺 VAR: José Mendez (PAR)

🟨 Cartões amarelos: Céliz (BAR), Matheus Henrique (CRU), Kaiki (CRU)
🟥 Cartão vermelho: -
🥅Gols: Matheus Pereira (CRU)

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