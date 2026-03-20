Vitória no Brasileirão gera chuva de elogios para reserva do Flamengo: 'Titular'

O Flamengo venceu o Remo por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (20), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, a vitória rubro-negra rendeu muitos elogios a um jogador reserva no time de Leonardo Jardim.

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Titular pela primeira vez com o técnico português, Luiz Aráujo aproveitou bem a oportunidade no gramado do Maracanã. Com um gol e uma assistência, o camisa 7 comandou a vitória do Flamengo em cima do Remo.

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Nas redes sociais, a atuação sólida de Luiz Araújo rendeu muitos elogios ao jogador do Flamengo. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre Luiz Araújo

Como foi o jogo do Flamengo

O Remo veio ao Maracanã decidido a jogar de forma retraída e mostrou isso desde o primeiro minuto. Léo Condé montou uma linha de seis, com Jajá e Alef Manga fechando as alas, e seu time teve as duas primeiras finalizações, com Zé Ricardo e Vitor Bueno, que isolou após bela jogada de Marcelinho. Aos 9', o Flamengo trocou um golpe por outro: Lino recebeu cruzamento de Royal, mas demorou a finalizar e foi bloqueado; no contra-ataque, Alef Manga ganhou de Léo Ortiz na corrida, mas o zagueiro se esticou para a recuperação. Era um primeiro terço de etapa inicial perfeito para os visitantes, e a estratégia parecia dar certo. Parecia.

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Por baixo, o Flamengo tinha dificuldades de invadir as trincheiras. Porém, como no vitorioso ano de 2025, a bola aérea abriu os caminhos: aos 19', em cobrança de escanteio, Arrascaeta cruzou na cabeça de Léo Ortiz, que cabeceou cruzado e tirou as chances de Marcelo Rangel evitar o gol. Com o tento, o Fla diminuiu o ímpeto, passou a cometer erros e quase sofreu o empate, por intermédio de Patrick de Paula, que isolou. Foi o suficiente para uma reação mista da magnética ao final da etapa inicial.

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A postura do Rubro-Negro para o segundo tempo foi mais incisiva, e rapidamente trouxe resultados. Com apenas dois minutos, Lino tabelou com Pedro e soltou com Luiz Araújo, que devolveu com o lado do pé. De primeira, o camisa 16 bateu e contou com o desvio em Tchamba para superar Rangel e ampliar o marcador. E a vantagem ficou maior cinco minutos depois: em novo passe de Lino, Arrascaeta fez o corta-luz, Pedro dividiu e a bola se ofereceu para Luiz, que tirou a força, chapou no canto e colocou mais um gol na conta carioca.

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Samuel Lino comemora gol em Flamengo x Remo, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Os minutos seguintes foram de absoluto controle do duelo. Jardim aproveitou a superioridade no marcador para rodar o elenco e descansar nomes como Alex Sandro e Arrascaeta. As chances principais vieram pelos pés de Varela e Pedro. O Remo, por sua vez, nem sequer assustou. Em suma, o Flamengo venceu, convenceu e deixou a noite do torcedor da forma como construiu a vitória: tranquila.