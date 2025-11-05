Inteligência artificial crava vencedor de São Paulo x Flamengo no Brasileirão

São Paulo e Flamengo vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela 32° rodada. Sabendo da importância do duelo, o Lance! foi buscar o palpite de uma inteligência artificial.

De acordo com o ChatGPT, São Paulo x Flamengo será um jogo muito difícil para as duas equipes. A inteligência artificial apostou em vitória do Rubro-Negro por 2 a 1 de virada em duelo emocionante do início ao fim.

A previsão de São Paulo x Flamengo da IA apontou que o Tricolor abre o placar com gol de Luciano, na primeira etapa, mas leva a virada do Rubro-Negro com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo já no segundo tempo.

Como justificativa para a vitória do Mengão, a inteligência artificial apontou que o fato do duelo ser na Vila Belmiro pode interferir no 'fator casa'. Além disso, o desempenho do Flamengo nos últimos jogos faz com que o Rubro-Negro entre com favoritismo.

Vila Belmiro vai receber o confronto decisivo pelo Brasileirão (Foto: Juliana Yamaoka / Lance!)

São Paulo x Flamengo: título e Libertadores em jogo

O duelo entre São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro tem muita coisa em jogo, além da rivalidade histórica entre os dois gigantes. O Rubro-Negro disputa o título ponto a ponto com o Palmeiras, e o Tricolor Paulista quer uma vaga na Libertadores de 2026.

Na segunda posição com 64 pontos, o Flamengo pode virar líder se vencer o São Paulo na Vila Belmiro. O líder Palmeiras tem 65 e enfrenta o Santos na quinta-feira (6). O Tricolor Paulista, por sua vez, ocupa a 8° posição e precisa da vitória para se aproximar do G-7.

A bola vai rolar para o duelo decisivo às 21h30 (Brasília), na Vila Belmiro, em jogo que promete fortes emoções.